MotoGp | Lorenzo al veleno contro Dovizioso | “approfitta della stampa per screditarmi

MotoGp - Petrucci al Sachsenring dopo aver ‘studiato’ Lorenzo : “stiamo cercando di copiare il suo lavoro” : Danilo Petrucci parla delle sue sensazioni in vista della prossima gara: il pilota della Pramac valuta anche le sensazioni vissute a bordo della sua moto ad Assen “Non so se ci sono ancora piste adatte a Ducati, Yamaha oppure Honda. Penso che dipenda molto dalle gomme a disposizione. L’anno scorso è successo sia a Dovizioso che a me, di poter lottare per il podio su alcune piste teoricamente indigeste per Ducati. Qui la pista è ...

MotoGp – Jorge Lorenzo stila un bilancio positivo prima del Sachsenring : “siamo cresciuti” : Jorge Lorenzo pronto per la gara del Sachsenring: le parole del maiorchino alla vigilia del Gp di Germania Due settimane dopo il Dutch TT di Assen, il Ducati Team si è ora trasferito in Germania per affrontare il nono appuntamento del Mondiale MotoGp, in programma questo weekend sul circuito del Sachsenring, vicino alla città di Chemnitz. Il Sachsenring è uno dei circuiti più corti e lenti del calendario, ma è comunque una pista piuttosto ...

MotoGp - GP Germania. Dovizioso : 'Saremo più veloci del 2017'. Lorenzo : 'Davanti come ad Assen' : Lo scoring di Andrea Dovizioso al Sachsenring vede due podi in MotoGP nel 2012 e nel 2016 , terzi posti, . Nel 2017 il pilota di Forlì ha chiuso ottavo, dopo essere riuscito a risalire fino alla ...

MotoGp – Lorenzo sulla Honda già a novembre? La Ducati si interroga - Dall’Igna però ha le idee chiare : Il direttore generale della Ducati ha sottolineato come difficilmente impedirà a Lorenzo di provare la Honda nei test di Valencia in programma a novembre L’avventura di Jorge Lorenzo in Ducati si concluderà al termine di questa stagione, è ufficiale infatti il passaggio dello spagnolo alla Honda HRC dove troverà nientemeno che Marc Marquez. Un dream team affascinante ma al tempo stesso difficile da gestire per la scuderia giapponese, ...

MotoGp - Forcada lascia Vinales : futuro tra Pedrosa e Lorenzo : Il mercato piloti ha infiammato gli ultimi mesi della MotoGP. Adesso tocca al mercato ingegneri, con tanti protagonisti dei box pronti a cambiare squadra. Uno dei "pezzi pregiati" delle trattativa ...

MotoGp Olanda - Lorenzo : «Faticavo a gestire l'intera gara» : ASSEN - Negli ultimi due gran premi Jorge Lorenzo era stato il grande mattatore, ma questa volta non è riuscito a ripetersi ad Assen, accontentandosi di un settimo posto, pur dopo una prima parte di ...

MotoGp – Jorge Lorenzo vede il bicchiere mezzo pieno : “ecco la parte positiva di questo fine settimana” : Le sensazioni di Jorge Lorenzo dopo il settimo posto di oggi al Gp d’Olanda: le parole del maiorchino della Ducati ad Assen Marc Marquez è il vincitore del Gp d’Olanda: lo spagnolo della Honda ha trionfato al termine di una gara pazzesca, sul circuito di Assen, seguito sul podio dai connazionali Rins e Vianles. Quarto posto per Andrea Dovizioso, che ha chiuso la sua gara davanti a Valentino Rossi. Settimo invece Jorge Lorenzo, ...

MotoGp - Pagelle GP Olanda 2018 : Marc Marquez primo della classe - Rins sorprende - Dovizioso pasticcia - Rossi sfortunato - Lorenzo scompare : Il Gran Premio di Olanda 2018 della MotoGP entrerà di diritto negli annali del Motomondiale. Una gara combattuta come se fosse la Moto3, con sorpassi e contro-sorpassi curva dopo curva, giro dopo giro, per emozioni davvero incredibili. La vittoria è andata a Marc Marquez che corrobora il suo vantaggio in classifica generale ma sono tanti i piloti promossi nelle Pagelle odierne, e che hanno reso possibile uno spettacolo indimenticabile. Pagelle ...

MotoGp – Contatto Rossi-Lorenzo : le conseguenze sulla moto di Jorge e il vero motivo del suo rallentamento : Jorge Lorenzo ha avuto un problema in pista prima del tamponamento di Valentino Rossi: che botta alla Desmosedici del maiorchino della Ducati ad Assen Marc Marquez ritrova la vittoria: dopo i due successi consecutivi di Jorge Lorenzo, lo spagnolo della Honda torna sul gradino più alto del podio e lo fa ad Assen, al termine di una gara spettacolare, con una battaglia costante, dal primo all’ultimo giro. Alle spalle dello spagnolo ...

MotoGp – Che paura ad Assen : strana frenata di Lorenzo - Valentino Rossi lo tampona! Che botto [VIDEO] : Che botto! Valentino Rossi tampona Jorge Lorenzo al Gp d’Olanda: che spettacolo ad Assen Il Gp d’Olanda, come pronostico, sta regalando emozioni incredibili. Una gara infuocata, con tantissimi piloti vicinissimi tra loro, che regalano spettacolo a tutti gli spettatori in tribuna e a casa tra sorpassi incredibili ed episodi da… spavento! A far preoccupare è stato un insolito contatto tra Valentino Rossi e Jorge Lorenzo. Il ...

MotoGp - Lorenzo-Marquez : sorpassi di fuoco ad Assen - è guerra tra futuri compagni di squadra [VIDEO] : Marquez e Lorenzo sono in testa alla corsa sul circuito di Assen, i due futuri compagni di squadra ‘se le danno’ a suon di sorpassi I primi giri del Gp d’Olanda, valido per il settimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp, s’infiammano con la lotta tra Jorge Lorenzo e Marc Marquez. I due futuri compagni di squadra se le danno di santa ragione a suon di sorpassi. Il circuito di Assen regala grandi emozioni. ...

MotoGp – Jorge Lorenzo e le strane qualifiche di Assen : “sembra che tutti si siano messi d’accordo oggi” : Le sensazioni di Jorge Lorenzo al termine delle qualifiche del Gp d’Olanda: le parole del maiorchino della Ducati Marc Marquez ha avuto la meglio in un finale al cardiopalma nelle qualifiche del Gp d’Olanda. Lo spagnolo della Honda ha conquistato una splendida pole position ad Assen, lasciandosi alle spalle il collega della LCR Cal Crutchlow e un ottimo Valentino Rossi, che sembra non aver riportato importanti conseguenze nella ...

MotoGp - si separano le strade di Lorenzo e Cristian Gabarrini : sarà la Honda a scegliere il suo nuovo capo-tecnico : Il pilota spagnolo non potrà portare con sè in Honda il suo attuale capo-tecnico, sarà il team giapponese a sceglierlo per lui Sono pronte a separarsi le strade di Jorge Lorenzo e Cristian Gabarrini, il pilota spagnolo infatti non potrà portar con sé il suo attuale capo-tecnico alla Honda. A confermarlo è stato lo stesso maiorchino ad Assen, prima di scendere in pista per le prove libere del Gp d’Olanda: “non è una cosa che ...