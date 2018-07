MotoGp – L’annuncio di Pedrosa al Sachsenring | “Valencia sarà la mia ultima gara”

sportfair

: L'ANNUNCIO DI #PEDROSA - Sport_Fair : L'ANNUNCIO DI #PEDROSA - DucatiClub_Lodi : RT @DucatiMotor: #FrenchGP a Le Mans. #AD04 festeggia con la pole position provvisoria l’annuncio del suo rinnovo con il #DucatiTeam per il… - sandri_roberto : RT @gponedotcom: #SIC subentra al Team Nieto: fra #Yamaha e #Petronas è fatta: L'annuncio di #Aspar Martinez, che rimarrà come consulente s… -

(Di giovedì 12 luglio 2018) Daniannuncia il suo addio alla: le parole dello spagnolo nella conferenza stampa delIl momento tanto atteso è arrivato: dopo l’illusione di qualche settimana fa, Daniha finalmente fatto il suo annuncio ufficiale. Dopo aver organizzato una conferenza stampa, per oggi pomeriggio, al, il pilota spagnolo ha annunciato il suo ritiro dalle corse: “vorrei dire che l’anno prossimo non competerò più nella, questo è l’ultimo anno delle mie corse, la miagaraquella di Valencia. E’ stata una decisione molto difficile, è da tanto tempo che ci penso su, ma mi sono reso conto che ormai non vivo più le gare con la stessa intensità di prima, ora ho altre priorità nella mia vita“, ha esorditoin conferenza. “Ho realizzato il mio sogno, di diventare un pilota un campione, non me lo ...