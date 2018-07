MotoGp | Iannone si fida della sua Suzuki | “abbiamo il potenziale per conquistare il podio”

sportfair

(Di giovedì 12 luglio 2018) Alla vigilia del Gp del Sachsenring, Andreasottolinea come laabbia ilper lottare per i primi tre posti I risultati stentano ad arriva, Andreaperò continua arsi. Ilc’è eccome, ma i problemi in gara limitano e non poco il rider di Vasto. AFP PHOTO / LLUIS GENE Al Sachsenring la situazione potrebbe cambiare, la fiducia all’italiano non manca affatto: “a dir la verità non ricordo nullagara dello scorso anno, in questo momento dobbiamo migliorare la giornata di domenica, perché al venerdì e al sabato siamo competitivi, poi soffriamo in gara. Mi piace questo tracciato, anche se personalmente ne preferisco altri, diciamo comunque che il Sachsenring ha il suo perché. Vediamo quindi di capire come muoverci e allo stesso tempo come compiere passi avanti, soprattutto in termini di prestazione...