MotoGP | GP Germania Tosto e onesto | Dani Pedrosa è un piccolo grande pilota

MotoGP - GP Germania. Dani Pedrosa annuncia il ritiro : 'Lascio la MotoGP a fine stagione' : È una decisione che nasce alla fine di un lungo ragionamento, ci ho pensato a lungo, questo è lo sport che amo, ma nonostante le tante opportunità che avevo, sento che non vivo più le gare come prima,...

MotoGP - la conferenza LIVE dal GP di Germania 2018 : Le due Yamaha , apparse in crescita ad Assen , proveranno ad accorciare in classifica su Marquez, nonostante il Sachsenring sia da sempre una pista favorevole al campione del mondo spagnolo. Il GP di ...

MotoGP - GP Germania 2018 : prove libere (13 luglio). Programma - orari e tv : Scatta ufficialmente il fine settimana del Gran Premio di Germania, nono appuntamento della stagione 2018 del Motomondiale. Siamo quasi a metà stagione ma, soprattutto, siamo alle porte della sosta estiva che quest’anno si concluderà già il 5 agosto in occasione del Gran Premio della Repubblica Ceca. Tutto pronto, quindi, al Sachsenring per un weekend che dovrà darci alcune risposte importanti. Marc Marquez sarà in grado di centrare ...

MotoGP - GP Germania : Marc Marquez e il Sachsenring - intesa assoluta : Prima di lui era stato Pedrosa a infilare una tripletta di vittorie in Germania, come a dire che la pista, oltre che al campione del mondo, va a genio anche alla Honda. La lotta per i rimanenti ...

MotoGP - GP Germania 2018 : come vederlo in tv. Il palinsesto e gli orari su Sky e TV8 : Domani si comincia. Saranno le prove libere del venerdì a dare il via al weekend del GP di Germania 2018, nona prova del Motomondiale. Sul tracciato del Sachsenring Marc Marquez si presenta con un cospicuo vantaggio nella graduatoria generale su Valentino Rossi: 41 lunghezze il vantaggio dello spagnolo. Una pista, tra l’altro, particolarmente gradita dall’asso di Cervera, capace di vincere sull’asfalto tedesco sette volte in ...

MotoGP Germania - Iannone : «Spero in un weekend positivo» : SACHSENRING - Andrea Iannone, anche alla luce del bel podio del compagno di box Alex Rins ad Assen, vorrebbe ottenere un risultato di prestigio al Sachsenring, come ha confessato al sito Suzuki: ' ...

Sky Sport MotoGP in attesa del GP di Germania tanti speciali da non perdere : Il Motomondiale al giro di boa con il 9° appuntamento stagionale: il Gran Premio di Germania. Quella del Sachsenring sarà anche l’ultima gara prima della pausa estiva. tanti gli appuntamenti su Sky, dentro e fuori dalla pista, con tanti speciali imperdibili. Domenica 15 luglio, alle 14, la gara di MotoGP, preceduta alle 11 dalla Moto3 e alle ...

MotoGP - GP Germania 2018 : chi riuscirà a fermare Marc Marquez? Lo spagnolo e la Honda sembrano imbattibili al Sachsenring : Chi potrà fermare Marc Marquez al Sachsenring? La domanda è legittima e il dubbio è sostenuto dai numeri e dalle cifre, incontrovertibili. Lo spagnolo si presenta da leader del Mondiale di MotoGP su un circuito che pare fatto su misura per lui. Sinistrorso, piccolo e da percorrere quasi sempre in piega. Non è un caso che Marc qui abbia praticamente sempre vinto. Esclusi i primi due anni di Motomondiale, in cui il catalano non era ovviamente già ...

MotoGP in Germania - Dovizioso col rebus gomme : 'Il Sachsenring non mi piace' : ... ma sono le gomme posteriori a fare la differenza e dovremo aspettare le prime prove per capire meglio la situazione - chiarisce l'ex campione del mondo della 125cc -. Il Sachsenring non è uno dei ...

MotoGP - GP Germania. Dovizioso : 'Saremo più veloci del 2017'. Lorenzo : 'Davanti come ad Assen' : Lo scoring di Andrea Dovizioso al Sachsenring vede due podi in MotoGP nel 2012 e nel 2016 , terzi posti, . Nel 2017 il pilota di Forlì ha chiuso ottavo, dopo essere riuscito a risalire fino alla ...

MotoGP - GP Germania 2018 : orari e come vedere la gara del Sachsenring : Durante le gare delle tre categorie, il match center dell'App conterrà i tempi ufficiali forniti da Dorna e la cronaca scritta in real time. Gli speciali su Sky Sport MotoGP Giovedì alle 18.30 la ...

MotoGP – Valentino Rossi verso il Sachsenring : le sensazioni del Dottore alla vigilia del Gp di Germania : Valentino Rossi pronto per il Sachsenring: le parole del Dottore alla vigilia del Gp di Germania Il Sachsenring apre le porte ai campioni della MotoGp per il nono appuntamento della stagione 2018. I campioni delle due ruote sono pronti per affrontare un nuovo weekend di gara, in Germania, prima di una breve pausa estiva che li terrà lontani dai circuiti per poco più di due settimane. Reduci dalla splendida gara di Assen, i piloti della ...

MotoGP - GP Germania 2018 : obiettivo podio per Valentino Rossi - ma la Yamaha sarà competitiva al Sachsenring? : Valentino Rossi affila le armi in vista del Gran Premio di Germania di MotoGP 2018 sapendo che si corre su uno dei tracciati nei quali Marc Marquez rasenta l’imbattibilità. Come se non bastasse, al Sachsenring, la Yamaha non vanta una tradizione scintillante, per cui l’ultimo appuntamento prima della pausa estiva rischia di andare a chiudere ulteriormente la rincorsa al titolo iridato. La casa di Iwata, infatti, non vince sulla pista ...

MotoGP - GP Germania. Marc Marquez : 'Ogni GP è una storia a sé' : In Germania, sul circuito del Sachsenring è tutto pronto per l'inizio del nono GP della stagione. Marc Marquez guida la classifica mondiale con 41 punti di vantaggio su Valentino Rossi, primo degli ...