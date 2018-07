MotoGp | Dovizioso preoccupato | “Al Sachsenring si accelera poco | questo ci penalizza”

MotoGp in Germania - Dovizioso col rebus gomme : 'Il Sachsenring non mi piace' : ... ma sono le gomme posteriori a fare la differenza e dovremo aspettare le prime prove per capire meglio la situazione - chiarisce l'ex campione del mondo della 125cc -. Il Sachsenring non è uno dei ...

MotoGp – Dovizioso fiducioso in vista del Sachsenring : “quest’anno saremo più veloci” : Le sensazioni di Andrea Dovizioso alla vigilia del Gp di Germania: il ducatista ottimista e fiducioso Due settimane dopo il Dutch TT di Assen, il Ducati Team si è ora trasferito in Germania per affrontare il nono appuntamento del Mondiale MotoGp, in programma questo weekend sul circuito del Sachsenring, vicino alla città di Chemnitz. Il Sachsenring è uno dei circuiti più corti e lenti del calendario, ma è comunque una pista piuttosto ...

MotoGp - Casey Stoner : “Il Mondiale? Sarà dura per Andrea Dovizioso rientrare in gioco” : A margine di un incontro con la Nolan, l’azienda che gli ha fornito caschi per anni, Casey Stoner ha espresso il suo giudizio sull’andamento del Mondiale 2018 di MotoGP, da osservatore interessato, essendo collaudatore della Ducati. Ebbene, il due volte campione del mondo della classe regina, in sella alla Rossa ed alla Honda, non dà molte speranze ad Andrea Dovizioso, attardato di 61 punti nei confronti di Marc Marquez, leader della ...

MotoGp - Stoner ‘cancella’ Dovizioso e punge le Yamaha : le parole dell’australiano sorprendono : Il pilota australiano ha cancellato le speranze di titolo di Dovizioso, sottolineando poi come la Yamaha invece occupi un posto che non le compete Il ritorno in Italia come ospite della Nolan, suo sponsor dall’età di quindici anni, è l’occasione per Casey Stoner per parlare della Ducati. Una stagione in chiaroscuro quella del team di Borgo Panigale, riuscito a vincere alcune gare ma distante dalla vetta del Mondiale piloti. AFP ...

MotoGp - GP Germania 2018 : il ridimensionamento di Andrea Dovizioso. Risultati molto distanti dal 2017 : La stagione di Andrea Dovizioso, e della Ducati nel suo complesso, si potrebbe riassumere con un termine: ottovolante. Raramente si è visto un sali-scendi simile in seno ad una scuderia e, nello specifico, anche a livello di piloti. Il romagnolo, vice-campione nel 2017 (altra annata nella quale ha vissuto diversi momenti particolari) sta attraversando un campionato che, per come era iniziato, è lontano anni luce da quello che tutti gli addetti ...

Valentino Rossi contro Andrea Dovizioso - lite sull'ultimo sorpasso/ Video - MotoGp 2018 Assen : gara rovinata : Valentino Rossi contro Andrea Dovizioso, lite sull'ultimo sorpasso al MotoGp 2018 di Assen: il dottore "mi ha rovinato la gara", la replica del "Dovi"... l’ultimo sorpasso al MotoGp 2018 di Assen ha acceso un botta e risposta tra i due piloti italiani. Oltre cento sorpassi, una gara ricca di emozioni ma anche di polemiche: Rossi e Dovizioso hanno gettato via la possibilità di salire sul podio al penultimo giro, con il Dottore pronto a ...

MotoGp – Dovizioso risponde a Valentino Rossi : “ha sbagliato valutazione - vi spiego perchè” : Andrea Dovizioso risponde a Valentino Rossi dopo l’episodio che li ha visti protagonisti oggi al Gp d’Olanda sul circuito di Assen Marc Marquez ha trionfato, oggi, ad Assen, al termine di un Gp d’Olanda pazzesco, ricco di colpi di scena, sorpassi, contatti e bagarre spettacolari, dal primo all’ultimo giro. Lo spagnolo della Honda si è lasciato alle spalle i connazionali Rins e Vinales, fuori dal podio invece gli ...

MotoGp - Pagelle GP Olanda 2018 : Marc Marquez primo della classe - Rins sorprende - Dovizioso pasticcia - Rossi sfortunato - Lorenzo scompare : Il Gran Premio di Olanda 2018 della MotoGP entrerà di diritto negli annali del Motomondiale. Una gara combattuta come se fosse la Moto3, con sorpassi e contro-sorpassi curva dopo curva, giro dopo giro, per emozioni davvero incredibili. La vittoria è andata a Marc Marquez che corrobora il suo vantaggio in classifica generale ma sono tanti i piloti promossi nelle Pagelle odierne, e che hanno reso possibile uno spettacolo indimenticabile. Pagelle ...

MotoGp - Rossi-Dovizioso : il chiarimento dopo il Gp d’Olanda [VIDEO] : Valentino Rossi e il chiarimento con Andrea Dovizioso dopo il Gp d’Olanda: la stretta tra gesti e spiegazioni Marc Marquez ritrova la vittoria: dopo i due successi consecutivi di Jorge Lorenzo, lo spagnolo della Honda torna sul gradino più alto del podio e lo fa ad Assen, al termine di una gara spettacolare, con una battaglia costante, dal primo all’ultimo giro. Alle spalle dello spagnolo della Honda, un ottimo Alex Rins, ...