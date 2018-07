MotoGp | Daniel Pedrosa si ritira ' A Valencia la mia ultima gara'

MotoGp : Daniel Pedrosa vicino all’accordo con Yamaha-Petronas nel 2019. Franco Morbidelli sarà il compagno di squadra? : Bisogna ammetterlo. Daniel Pedrosa, a Le Mans (Francia), con quella conferenza stampa, un po’ aveva illuso. Ci si aspettava un annuncio importante circa il suo futuro e molti erano pronti a scommettere che il pilota spagnolo avrebbe reso noto il proprio ritiro, dopo che la Honda aveva comunicato che non avrebbe rinnovato il suo contratto. E invece, una luce diversa negli occhi di Dani, non certo quella del pilota che vuol appendere il ...

MotoGp - Daniel Pedrosa : “Non posso ancora svelare ciò che farò. Ero a conoscenza della decisione della Honda” : “Mi scuso con voi ma ancora non ho le idee chiare per dirvi cosa farò. Ho alternative e non escludo alcuna opzione (Yamaha Petronas, ritiro ecc.). Inaspettata la decisione della Honda nei miei confronti? No, avevo inteso quale sarebbe stata l’evoluzione del mio accordo. Già da qualche tempo sto facendo le mie valutazioni, guardando al futuro”. Con queste parole Daniel Pedrosa ha espresso la propria posizione, dopo che la Honda ...

MotoGp - GP Catalogna 2018 : il malinconico addio di Daniel Pedrosa. Un futuro oltre l'Honda? : Che la stagione 2018 non fosse iniziata sotto i migliori auspici per Daniel Pedrosa, lo si era capito sin dall’avvio. Dopo un mesto settimo posto nel Gran Premio di Losail, il pilota spagnolo è stato poi speronato da Johann Zarco in Argentina dopo pochi giri, con conseguente ritiro e problema al polso. Un problema dal quale ha recuperato in fretta, ma che lo ha limitato parecchio nella guida. Da lì in avanti il suo Mondiale è proseguito con un ...

MotoGp : ufficiale il divorzio tra la Honda e Daniel Pedrosa. Jorge Lorenzo tra i pretendenti : “Voglio ringraziare Hrc per tutti questi anni di grandi successi, sono cresciuto non solo come pilota ma anche come uomo insieme a loro. Conserverò sempre Hrc nei miei ricordi e nel mio cuore. Nella vita abbiamo tutti bisogno di nuove sfide e sento che è ora di cambiare. Grazie, Hrc“. E così come avevamo preannunciato qualche ora prima, è arrivata la conferma: Daniel Pedrosa e la Honda si separano. E’ stato lo stesso pilota ...