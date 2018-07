Moto Gp | Pedrosa si ritira | ' La mia carriera finisce con questa stagione' Marquez

MotoGp - Marquez svela : “dopo Assen avverto meno pressioni. Pedrosa? Sarà una leggenda di questo sport” : Intervenuto in conferenza stampa, il pilota spagnolo ha parlato del ritiro di Pedrosa e dei suoi obiettivi per il Gp del Sachsenring Il Mondiale di MotoGp torna dopo una settimana di pausa, Marquez e Valentino Rossi si sfidano al Sachsenring per il Gp di Germania, nono appuntamento della stagione 2018. / AFP PHOTO / LLUIS GENE Dopo la spettacolare gara di Assen, i piloti hanno avuto il tempo di ricaricare le energie per tornare a regalare ...

MotoGp – Pedrosa annuncia l’addio alle corse - le parole di papà Antonio : Dani Pedrosa dice addio alla MotoGp: le parole di papà Antonio dopo l’annuncio dello spagnolo al Sachsenring Dani Pedrosa non sarà un pilota del nuovo team satellite Yamaha: lo spagnolo della Honda ha infatti annunciato, questo pomeriggio, al Sachsenring, il suo addio alla MotoGp. Pedrosa quindi non guiderà una 1 nella prossima stagione e deve ancora decidere cosa fare nel suo futuro. Per adesso, nella sua mente ci sono solo le ...

MotoGp – Vinales - il ritiro di Pedrosa e la pazza idea di uno stravolgimento in Yamaha : “un team Rossi-Morbidelli? Ecco cosa dico” : Le parole di Maverick Vinales dopo l’annuncio di Dani Pedrosa: lo spagnolo della Yamaha contento per la decisione presa dal suo connazionale, nonostante il desiderio di averlo nel nuovo team satellite L’argomento del giorno non può che essere l’annuncio d’addio alla MotoGp di Dani Pedrosa di oggi al Sachsenring. La gara di Valencia sarà l’ultima per il pilota di MotoGp, amatissimo e apprezzato in tutto il ...

Dani Pedrosa dice addio alla MotoGp - il commento di Gibernau : “non è un momento triste” : Sete Gibernau sorridente e positivo dopo l’annuncio d’addio di Dani Pedrosa alla MotoGp: l’ex pilota commenta così le dichiarazioni dello spagnolo della Honda Dani Pedrosa, questo pomeriggio, ha annunciato il suo addio alla MotoGp, in conferenza stampa al Sachsenring. Lo spagnolo della Honda ha spiegato di aver capito di avere adesso altre priorità e che la gara di Valencia sarà la sua ultima. Sete Gibernau, amico di ...

MotoGP - Dani Pedrosa annuncia il ritiro : “Non ho più gli stimoli giusti - lascio senza rimpianti” : Dani Pedrosa ha detto “basta”. Il pilota spagnolo ha annunciato oggi, in apertura del fine settimana del Gran Premio di Germania della MotoGP, che non ha più intenzione di correre. La notizia era nell’aria da tempo nel paddock, ma sembrava essere stata messa nel cassetto quando la Yamaha gli aveva proposto una moto nel nuovo team che sarà creato nella prossima stagione, e del quale dovrebbe fare parte anche il nostro Franco ...

MotoGp – L’annuncio di Pedrosa al Sachsenring : “Valencia sarà la mia ultima gara” : Dani Pedrosa annuncia il suo addio alla MotoGp: le parole dello spagnolo nella conferenza stampa del Sachsenring Il momento tanto atteso è arrivato: dopo l’illusione di qualche settimana fa, Dani Pedrosa ha finalmente fatto il suo annuncio ufficiale. Dopo aver organizzato una conferenza stampa, per oggi pomeriggio, al Sachsenring, il pilota spagnolo ha annunciato il suo ritiro dalle corse: “vorrei dire che l’anno prossimo ...

