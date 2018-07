: Gli ha risposto #moscovici : 'gli aggiustamenti non influenzano la crescita' Libbberisti... - CarloMIRRI : Gli ha risposto #moscovici : 'gli aggiustamenti non influenzano la crescita' Libbberisti... - CyberNewsH24 : #Moscovici: aggiustamenti slegati da Pil - TelevideoRai101 : Moscovici: aggiustamenti slegati da Pil -

Sull'intenzione del governo italiano di non farestrutturali per non compromettere la crescita, il commissario agli Affari economici dell'Ue,,dice: "L'aggiustamento strutturale è indipendente della crescita".ricorda che quando era ministro l'aggiustamento strutturale della Francia "era superiore un punto percentuale all'anno.E non è quello che chiediamo all'Italia", conclude. E' stata la Commissione Ue oggi a rivedere al ribasso le stime del Pil italiano, portandolo da 1,5% al 1,3%.(Di giovedì 12 luglio 2018)