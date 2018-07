Monfalcone | il tetto ai bambini stranieri in classe finisce in procura | esposto della

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 luglio 2018) L’accordo siglato dalla sindaca dicon due istituticittà per fissare alla scuola dell’infanzia ilmassimo di presenza non italiana al 45% escludendo di fatto 60sul tavoloe nell’aula di palazzo Madama creando imbarazzo nella maggioranza. A fare unè la Flc Cgil che invita dirigenti scolastici e i consigli di istituto, a cui la legge attribuisce il compito di individuare i criteri di ammissione, a ignorare indicazioni di questo tenore. A sollevare il caso in parlamento, invece, sono le opposizioni. La senatrice Tatjana Rojc del Pd ha presentato un’interrogazione urgente ai ministri dell’Istruzione, Marco Bussetti, eFamiglia, Lorenzo Fontana, per chiedere se in questa convenzione non vi siano “palesi violazioni degli articoli due e treCostituzione”, e quali iniziative si intendano assumere “affinché sia ...