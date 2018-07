Mondiali | Van Basten su Neymar | “troppe scene non lo aiutano”

Il mondo davanti alla tv per la finale dei Mondiali - : Uno show da superstar I grandi spettacoli musicali prima del fischio d'inizio sono una moda nata in tempi recenti. Su tutti ne scegliamo due: quello di Ricky Martin del 1998 in Francia e quello di ...

Atletica – Mondiali U20 : Giovanni Gatto nella finale dei 3000 siepi : Splendido traguardo per Giovanni Gatto: l’azzurro nella finale dei 3000 siepi ai Mondiali U20 di Tampere Bella prova di carattere per Giovanni Gatto che si merita la finale dei 3000 siepi ai Campionati del Mondo under 20 di Tampere, in Finlandia. L’ancora 18enne trevigiano agguanta il settimo posto in una batteria rocambolesca, segnata dopo nemmeno metà gara da un tamponamento di massa contro una barriera. Il giovane azzurro ...

Mondiali U20 : è finale per Giovanni Gatto : Bella prova di carattere per Giovanni Gatto che si merita la finale dei 3000 siepi ai Campionati del Mondo under 20 di Tampere . L'ancora 18enne trevigiano agguanta il settimo posto in una batteria ...

Atletica - Mondiali U20 2018 : Elisabetta Vandi in finale nei 400m con il record italiano di categoria - Carolina Visca quarta nel giavellotto : Seconda giornata dei Mondiali di Atletica Under 20 a Tampere (Finlandia). Tra gli atleti del Bel Paese sboccia il talento di Elisabetta Vandi, velocista classe 2000, che durante la semifinale dei 400m femminili stacca l’ultimo pass tra le migliori otto infrangendo il record personale e il record nazionale Under 20. L’azzurra completa il giro di pista in quarta piazza fermando il cronometro a 53.24 secondi. Domani alle 20:10 partirà ...

Mondiali Russia 2018 – Capolavoro di Trippier su punizione - Croazia sorpresa : l’Inghilterra è già in vantaggio [VIDEO] : Pochi minuti di gioco e l’Inghilterra è già in vantaggio a Mosca, Croazia bucata da una punizione bellissima di Trippier Subito un colpo di scena a Mosca, l’Inghilterra passa in vantaggio con una splendida punizione di Trippier che non lascia scampo a Subasic. Croazia sorpresa e gara che si mette subito in salita, colpa di una gemma del giocatore inglese che rompe l’equilibrio dopo pochi minuti di gioco. Ennesimo gol su ...

Mondiali : delirio in Francia - 19 milioni davanti alla tv : La diretta tv della semifinale di ieri tra Francia e Belgio ha stracciato i record d’ascolto per una partita di calcio sulle televisioni francesi. Hanno visto la partita oltre 19 milioni di persone, pari al 71% dell’audience. Lo scrivono oggi i media francesi riportando, a titolo di paragone, i 17,7 milioni di spettatori per la semifinale con la Croazia nel mondiale del 1998, disputato in Francia e vinto dai blues per la prima, ...

LIVE Francia-Belgio - Mondiali 2018 in DIRETTA : 0-0 - Giroud si divora il gol del vantaggio per i transalpini : OASport vi offre la DIRETTA LIVE di Francia-Belgio prima semifinale dei Mondiali 2018 di calcio in Russia: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Calcio d'inizio alle ore 20.00. Buon ...

Mondiali Russia 2018 – Rakitic - un cecchino dal dischetto grazie alla… suocera : la provocazione che ha reso Ivan ‘infallibile’ : Ivan Rakitic è una sicurezza dal dischetto, il merito però è della suocera: una provocazione fatta in passato non è andata giù al calciatore croato che da quel giorno è infallibile dagli 11 metri La sicurezza dagli 11 metri della Croazia ha un nome e un cognome: Ivan Rakitic. Il centrocampista del Barcellona è un vero e proprio cecchino dal dischetto: coraggio, sangue freddo e due gol su due rigori pesantissimi, gli ultimi di entrambe le ...

Francia-Belgio - Mondiali 2018 : statistiche e precedenti. Belgio avanti nei confronti diretti - ma ai Mondiali ha sempre vinto la Francia : Saranno Francia e Belgio, domani sera a San Pietroburgo, a contendersi un posto nella finale dei Mondiali 2018. Un confronto spettacolare, tra due realtà del calcio europeo piene zeppe di talento. Da un lato la generazione di talento di Didier Deschamps, vogliosa di vendicare il secondo posto agli Europei 2016 e quasi destinata a vincere un Mondiale; dall’altro i Diavoli Rossi di Roberto Martinez, da anni in rampa di lancio e finalmente ...

Volley femminile - l’Italia inizia la corsa verso i Mondiali! Oggi il collegiale : Egonu e compagne per sognare il Sol Levante : Oggi incomincia a tutti gli effetti il cammino dell’Italia verso i Mondiali 2018 di Volley femminile che si giocheranno in Giappone a ottobre. Mancano ormai meno di tre mesi all’inizio dell’evento e la nostra Nazionale si avvicina a grandi passi alla rassegna iridata dove potrà ricoprire il ruolo di outsider: come abbiamo visto durante l’ultima Nations League, le azzurre sono in grado davvero di battere chiunque e di ...

Mondiali 2018 - chi vincerà la classifica cannonieri? Situazione e favoriti. Kane davanti a tutti : Sono ormai andati in archivio i quarti di finale dei Mondiali di calcio 2018 e la corsa al titolo di capocannoniere della competizione è entrata nel vivo, mancano ancora due partite per i giocatori di Inghilterra, Belgio, Francia e Croazia. tutti i bomber delle nazionali eliminate non hanno più speranze perché al momento Kane è al comando e perciò può essere superato solo dai giocatori ancora in corsa per il titolo iridato. Harry Kane è in una ...

RISULTATI Mondiali 2018/ Diretta gol live score quarti di finale : Croazia avanti con la Russia - supplementari : RISULTATI MONDIALI 2018: Diretta gol live score, le partite dei quarti di finale che si giocano sabato 7 luglio. Svezia Inghilterra e Russia Croazia completano il quadro del turno(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 22:12:00 GMT)

Mondiali 2018 - Svezia-Inghilterra 0-2 : gli inglesi vanno in semifinale : Southgate Le squadre del Mondiale Cronaca e tabellino Tutte le notizie di Mondiali 2018 Per approfondire