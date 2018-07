Mondiali | Fifa | meno riprese tv a donne sexy Russia 2018 | sessismo più frequente del

Mondiali Russia 2018 - troppe inquadrature alle sexy tifose : la Fifa prende provvedimenti : La Fifa, considerando le inquadrature alle sexy tifose come episodi di sessismo, ha voluto arginare il caso prendendo seri provvedimenti a riguardo Ai Mondiali di Russia 2018 troppe sono state le inquadrature alle tifose sugli spalti degli stadi in cui si sono giocati i match. La Fifa ha perciò deciso di prendere provvedimenti in merito. La Federazione calcistica, responsabile dell’organizzazione della competizione iridata, ha ...

Fifa 18 : scopri la Squadra del Torneo con i migliori giocatori dei Mondiali Russia 2018! : Nella notte fra mercoledì 11 e giovedì 12 luglio EA Sports ha svelato, nell’ambito dell’iniziativa Festival of Futball, il Team of the tournament, ossia la Squadra del Torneo dedicata ai giocatori che si sono contraddistinti durante tutti i mondiali di Russia 2018. The #FestivalOfFUTBall Team Of The Tournament is now available in regular #FUT #WorldCup pic.twitter.com/MLJlTerQvH […] L'articolo Fifa 18: scopri la Squadra del ...

Mondiali Russia 2018 - la Fifa apre un’inchiesta su Vida : il difensore della Croazia rischia grosso per il video pro Ucraina : Il difensore della Croazia è finito nel mirino della Fifa per il video fatto dopo la vittoria sulla Russia inneggiante all’Ucraina La Fifa sta indagando su un nuovo video in cui il difensore croato Domagoj Vida fa commenti che potrebbero causare problemi, secondo quanto ha confermato l’organo di governo del calcio mondiale. Nelle immagini si vede Vida dire alla telecamera tra le altre cose “onore per ...

Mondiali Russia 2018 - la Fifa invita la squadra di calcio intrappolata nella grotta in Thailandia alla finale : La Fifa invita i ragazzi imprigionati nella grotta thailandese alla finale dei Mondiali di Russia 2018, la speranza è quella mettere in salvo i giovani entro il 15 luglio nella speranza che le operazioni di soccorso mettano in salvo nel minor tempo possibile i 12 ragazzi rimasti intrappolati all’interno di una grotta in Thailandia, la Fifa invita i calciatori vittime di questa brutta disavventura alla finale dei Mondiali di Russia ...

Mondiali : scuse Maradona a Fifa - arbitri : ANSA, - ROMA, 5 LUG - "Diego Maradona si scusa con il presidente Gianni Infantino per le frasi dette sulla Fifa e manifesta assoluto rispetto per questa istituzione e per il lavoro degli arbitri". Con ...

Mondiali Russia 2018 - la Fifa richiama all’ordine Maradona : commenti non graditi : Diego Armando Maradona ha inveito contro l’arbitro della gara tra Colombia e Inghilterra, attirando su di sè le ire della Fifa La Fifa ha respinto i commenti “del tutto inopportuni” dell’ex giocatore Diego Armando Maradona sull’arbitro che ha diretto la partita di Coppa del Mondo tra Colombia e Inghilterra. Un portavoce della Fifa ha detto che “l’organismo critica fortemente le parole nei confronti ...