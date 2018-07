Mondiali | Blatter | “spero Var non disturbi la finale”

Mondiali : Blatter al Cremlino da Putin : ANSA, - MOSCA, 21 GIU - Il presidente russo Vladimir Putin ha incontrato ieri l'ex presidente della Fifa Sepp Blatter. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, aggiungendo di non ...

Mondiali : Blatter a Mosca : ANSA, - Mosca, 20 GIU - L'ex presidente della Fifa, Sepp Blatter, sospeso per sei anni nel 2016 per il controverso versamento di 1,8 milioni di euro all'ex n.1 Uefa Michel Platini, è a Mosca e ...

Mondiali Russia 2018 : Blatter domani allo stadio : L’ex presidente della Fifa, Sepp Blatter, sospeso per sei anni nel 2016 per un controverso versamento di 1,8 milioni di euro a Michel Platini, sarà oggi in Russia, dove domani assisterà alla gara dei Mondiali tra Portogallo e Marocco allo stadio Luzhniki di Mosca e intende incontrare il presidente russo Vladimir Putin: lo sostiene il suo portavoce, citato da numerosi media. L'articolo Mondiali Russia 2018: Blatter domani allo stadio sembra ...

Mondiali : Blatter domani allo stadio : ANSA, - MOSCA, 19 GIU - L'ex presidente della Fifa, Sepp Blatter, sospeso per sei anni nel 2016 per un controverso versamento di 1,8 milioni di euro a Michel Platini, sarà oggi in Russia, dove domani ...

Mondiali Russia 2018 - attesa la presenza di Sepp Blatter : l’ex presidente Fifa invitato da Putin : Il presidente russo Putin ha invitato Sepp Blatter in Russia per assistere ad un match dei Mondiali L’ex presidente della Fifa, Sepp Blatter, accetterà l’invito del presidente del Cremlino, Vladimir Putin, e parteciperà alla Coppa del Mondo in Russia, nella seconda settimana del torneo, secondo quanto riferito un portavoce alla dpa. Martedì lo svizzero 82enne ha in programma di recarsi a Mosca, ha spiegato il portavoce dell’ex ...

Blatter vs Platini : botta e risposta sui brogli ai Mondiali : Sepp Blatter risponde a tono alle clamorose rivelazioni di Platini in merito ai presunti brogli in occasione di Francia ’98 “Non si può parlare di imbroglio. Il terme è sbagliato, il problema è il suo vocabolario”. Sepp Blatter commenta così le rivelazioni di Michel Platini, che ieri in un’intervista ha parlato di sorteggio pilotato ai Mondiali di Francia ’98, vinti dai transalpini, per evitare un incrocio tra i ...