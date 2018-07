Mondiali Basket sordi U21 – Italia sconfitta dagli USA | le azzurrine ko ad un passo dalla

Basket - rissa violentissima tra Filippine e Australia di qualificazione ai Mondiali : 13 espulsi! : Non è la prima volta che gli spettatori di una partita di Basket assistono a una rissa. Gli appassionati di Nba ricorderanno in primis quella del Palace of Auburn Hills di Detroit, che nel 2004 vide ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : tutti i gruppi della seconda fase in Europa : Sono terminati ieri tutti i raggruppamenti della prima fase delle Qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019 nell’area europea. Andiamo a vedere nel dettaglio quali sono i gruppi che vedremo nella seconda fase Ricordiamo che, nelle seconde sei partite, ci si portano dietro i punteggi conseguiti nella prima, e per tale ragione riporteremo qui anche le classifiche da cui, a settembre, si ripartirà. Qualificazioni EUROPEE AI Mondiali 2019 GRUPPO ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : la situazione e le classifiche di tutti i gironi in America - Asia e Africa : Dopo aver analizzato le Qualificazioni al Mondiale 2019 in Europa, andiamo a vedere qual’è la situazione negli altri continenti. America Si qualificano sette squadre in titolare: le prime tre di ogni girone e poi la miglior quarta Gruppo E Argentina (5-1) 11 punti Stati Uniti (5-1) 11 Puerto Rico (4-2) 10 Uruguay (4-2) 10 Panama (3-3) 9 Messico (3-3) 9 Gruppo F Venezuela (5-1) 11 Brasile (5-1) 11 Canada (5-1) 11 Repubblica Dominicana ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : la situazione e le classifiche di tutti i gironi. A rischio la Finlandia di Markkanen : Si completeranno questa sera le partite della prima fase delle Qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019. Vediamo com’è la situazione all’interno degli otto gruppi da cui devono finire di emergere 24 squadre che si daranno poi battaglia per i 12 posti destinati all’Europa. GRUPPO A – 1. Spagna 12, 2. Montenegro 9, 3. Slovenia 8, 4. Bielorussia 7 La Spagna, pur con una selezione priva di molti elementi importanti, ha ...

Basket - Qualificazioni Mondiali – Italia ko con i Paesi Bassi - la delusione di Sacchetti : “abbiamo fatto una brutta figura” : Tutta la delusione del ct Meo Sacchetti dopo il ko di ieri dell’Italia contro i Paesi Bassi brutta sconfitta ieri pomeriggio per l’Italia del Basket, contro i Paesi Bassi, nelle Qualificazioni per i Mondiali di Cina 2019. Gli azzurri si aggiudicano comunque il Girone D della prima fase, davanti agli olandesi e alla Croazia, ma la prestazione dell’Italia, priva di Della Valle, ko per influenza, non è piaciuta al ct ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : il calendario della seconda fase. Date - programma - orari e tv. Le avversarie dell’Italia : L’Italia è in piena corsa per la qualificazione ai Mondiali 2019 di Basket maschile ed è pronta per affrontare la seconda fase del cammino che conduce verso la Cina. Gli azzurri hanno chiuso la prima fase di qualificazione al primo posto del proprio girone con 4 vittorie e 2 sconfitte e la situazione di classifica è la seguente: Lituania 12, Italia 10, Croazia 9, Olanda 9, Polonia 9, Ungheria 9. Soltanto le prime tre classificate ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : l’Italia finisce male - ma è in piena corsa. Settembre sarà decisivo : Un finale amaro e deludente che rovina in parte un ottimo inizio. Si può riassumere in questa frase la prima fase delle Qualificazioni al Mondiali 2019 dell’Italia. Gli azzurri hanno chiuso comunque al primo posto e si porteranno dietro quattro vittorie. Un buon bottino sicuramente e che permette alla squadra di coach Meo Sacchetti di essere virtualmente qualificata per la rassegna iridata, ma le ultime due sconfitte con Croazia ed Olanda ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : uscito il calendario della seconda fase - per l’Italia esordio il 14 settembre con la Polonia : La FIBA ha diramato poco fa il calendario degli incontri del gruppo J, quello che è toccato in sorte all’Italia per la seconda fase delle Qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019. Questa la successione delle partite che la nazionale azzurra giocherà nelle tre finestre per raggiungere l’obiettivo cinese, cogliendo così una qualificazione mondiale che manca in via diretta dal 1998 (nel 2006 abbiamo partecipato con il meccanismo, ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Olanda-Italia 81-66 - le pagelle. Buon esordio di Mannion - partita da dimenticare per Aradori : L’Italia subisce la seconda sconfitta delle Qualificazioni ai Mondiali 2019. Gli azzurri cadono in Olanda al termine di una partita davvero negativa della squadra di Sacchetti. Queste le pagelle Niccolò Manion 6.5: il suo esordio è davvero l’unica nota positiva di una brutta serata azzurra. Al primo pallone toccato punta il suo difensore, lo batte, si arresta e segna. Diciassette anni e tantissima personalità. Deve crescere ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Meo Sacchetti “E’ stata una brutta prestazione. C’è poco da dire…” : Breve, conciso ed esplicito il disappunto del coach dell’ItalBasket Meo Sacchetti, intervistato da Sky Sport pochi minuti dopo aver rimediato la seconda sconfitta consecutiva alle Qualificazioni dei Mondiali 2019 contro l’Olanda a Groningen (81-66). L’allenatore degli azzurri ha brevemente analizzato la prestazione dei suoi dodici giocatori in campo nel match conclusivo del primo turno del cammino verso i Campionati del Mondo ...

Basket - disastro Italia nelle qualificazioni Mondiali : la squadra di Sacchetti crolla contro l’Olanda : Italia sconfitta dall’Olanda 66-81 in una gara che di certo rappresenta un passo indietro rispetto alla gara contro la Croazia L’Italia cade in terra olandese in una gara valida per le qualificazioni mondiali. Un 66-81 per l’Olanda che solo apparentemente non serve per la classifica del girone. E’ vero che anche con questo risultato la Nazionale approderà alla seconda fase a gironi, nella quale però si porterà il ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 - Olanda-Italia 81-66. Azzurri mai in vantaggio contro gli Orange : L’ItalBasket chiude con una pesante sconfitta il primo turno delle Qualificazioni ai Mondiali 2019. A Groningen finisce 81-66 per la nazionale dei Paesi Bassi, già qualificata alla seconda fase in virtù degli scontri diretti. Gli Azzurri, privi di Amedeo Della Valle e Daniel Hackett, partono con due punti in meno rispetto alla prima del prossimo girone (Lituania) che comincerà a partire da settembre. Parte sin dall’inizio in ...

LIVE Olanda-Italia basket - Qualificazioni Mondiali 2019 in DIRETTA : padroni di casa avanti all’intervallo (38-30) : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olanda-Italia, sfida valevole per la sesta ed ultima giornata delle Qualificazioni ai Mondiali 2019. Palla a due alle ore 18.00 e buon divertimento con la DIRETTA di Olanda-Italia. OA Sport non vi farà perdere nemmeno un canestro di una sfida importante per la nazionale azzurra CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA SI VA ...

LIVE Olanda-Italia basket - Qualificazioni Mondiali 2019 in DIRETTA : azzurri - serve una vittoria verso la seconda fase! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olanda-Italia, sfida valevole per la sesta ed ultima giornata delle Qualificazioni ai Mondiali 2019. Gli azzurri tornano subito in campo per riscattare la sconfitta di giovedì contro la Croazia e quella di oggi contro gli olandesi è una partita che può davvero valere tantissimo per la squadra di coach Meo Sacchetti in ottica seconda fase. L’Italia deve vincere per portarsi dietro altri due punti, ...