Mondiali | ascolti in crescita per “Balalaika” | +57% da inizio competizione

Boom d'ascolti per i Mondiali di Russia 2018 su Canale 5 : Il 6 luglio è stata una giornata da record per gli ascolti dei mondiali di Russia 2018 su Canale 5. La sfida 'Brasile-Belgio', in diretta alle ore 20.00, ha fatto registrare numeri da capogiro, ...

Mondiali 2018 - ascolti record. Pier Silvio Berlusconi : «A Mediaset costati 71 milioni. La Rai ne offrì 68» : I Mondiali di calcio sono un grande successo per Mediaset . ascolti record con share compreso tra il 30 e il 40%. In aggiunta a un boom nella raccolta pubblicitaria che nel primo semestre del 2018 è ...

Mondiali 2018 - +12% negli ascolti tv per la fase a gironi rispetto al 2014 : Publicis Media Italy ha svolto un’analisi sui dati televisivi relativi alle fase a gironi dei Mondiali di Russia 2018. L'articolo Mondiali 2018, +12% negli ascolti tv per la fase a gironi rispetto al 2014 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Tv : ascolti - senza Mondiali Rai1 torna a vincere con “ora o mai più” : Nel giorno di pausa dei Mondiali di calcio, Rai1 si riprende la leadership della prima serata del venerdì con la finale di ‘Ora o Mai Più’, vista da 3.355.000 telespettatori e il 20.6% di share. Al secondo posto, su Canale 5, ‘Le Verità Nascoste’ con 1.689.000 telespettatori e il 9.1% di share. Terzo piazzamento, su Rai2, per ‘Captain America: The Winter Soldier’ con 1.233.000 telespettatori con il 6.9% ...

La partita più vista dei gironi dei Mondiali di calcio è stata Germania-Messico - con 215 milioni di ascolti globali : Secondo i dati raccolti e presentati oggi dalla FIFA, la partita della fase a gironi dei Mondiali di calcio che ha registrato più ascolti è stata Germania-Messico, con 215 milioni telespettatori globali. Germania-Messico, rispettivamente il settimo e il quinto paese The post La partita più vista dei gironi dei Mondiali di calcio è stata Germania-Messico, con 215 milioni di ascolti globali appeared first on Il Post.

Mediaset - Confalonieri : “ascolti Mondiali da record - ricavi pubblicità sopra attese” : mondiali– Per Mediaset la media di ascolto delle prime 36 partite dei mondiali di calcio è stata del 26 per cento di share con 4 milioni di spettatori. Un ascolto medio addirittura superiore al 2014, quando gli incontri dei mondiali, trasmessi sia su Rai sia su Sky, ottenevano mediamente 3,5 milioni di spettatori. E nel 2014 l’Italia partecipava al torneo. Ma il confronto possiamo estenderlo anche ad edizioni ancora precedenti e ...

Confalonieri : «Per Mediaset ascolti e dati finanziari record grazie ai Mondiali» : Bilancio già ampiamente positivo per i Mondiali di Russia 2018 targati Mediaset, sia dal punto di vista finanziario sia dal punto di vista degli ascolti. L'articolo Confalonieri: «Per Mediaset ascolti e dati finanziari record grazie ai Mondiali» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Ascolti TV - Mondiali Russia 2018 : Mediaset vince anche senza l’Italia : Russia 2018, i Mondiali 2018 sono un successo: un vero e proprio record di Ascolti nonostante l’assenza della Nazionale Italiana Record di Ascolti tv per i Mondiali di Russia 2018. A comunicarlo sono i vertici Mediaset che hanno registrato un vero e proprio boom di auditel con “Russia 2018”, un’edizione che dal punto di vista degli Ascolti sta battendo la precedenza. Ecco tutti i dati ufficiali condivisi da ...

Ascolti tv - 3.2 milioni per Tutto può succedere 3 ma vincono i Mondiali su Canale 5 : I Mondiali di Russia 2018 continuano a monopolizzare gli Ascolti tv. Il programma più visto della serata del 18 giugno è stata la partita trasmessa da Canale 5, Tunisia – Inghilterra, che ha raccolto davanti al video 6.273.000 spettatori pari al 27.8% di share. Ascolti tv prime time Su Rai1 l’esordio della fiction Tutto può succedere ha ottenuto un seguito di 3.254.000 spettatori e il 15.9% di share. Su Italia 1 il film Mi presenti i ...

Ascolti tv - Mediaset mette KO la Rai : i Mondiali (senza Balalaika) hanno la meglio : Dopo un venerdì sera che aveva visto vincere le reti Mediaset, seppur con qualche tentennamento e con la rivincita della Rai in...

Ascolti tv - vincono i Mondiali ma la coppia Blasi-Savino delude : Il terzo venerdì sera di giugno, ha dato modo ai telespettatori di scegliere tra il calcio, l’intrattenimento e la politica. E, ad avere la meglio, sono stati i Mondiali di Calcio. La partita...

Ascolti tv ieri - Ora o mai più vs Mondiali di calcio | Dati Auditel 15 giugno 2018 : In molti aspettano i Dati relativi agli Ascolti tv ieri, venerdì 15 giugno 2018. Dopo l’ottimo esordio di settimana scorsa, infatti, come è andata la seconda puntata di Ora o mai più in onda su Rai 1 per la conduzione dell’amatissimo Amadeus? La contro-programmazione di Canale 5 era molto forte. Sull’ammiraglia Mediaset è andata in onda la sfida fra Portogallo e Spagna e successivamente la prima puntata di Balalaika. Hanno cioè ...

Ascolti TV | Giovedì 14 giugno 2018. Hunziker non va oltre il 16.3% - Don Matteo in replica 14.5%. L’apertura dei Mondiali al 20.4% - Russia-Arabia Saudita 29.8% : Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti Su Rai1 la fiction in replica Don Matteo - in onda dalle 21.30 alle 23.47 – ha conquistato 2.970.000 spettatori pari al 14.5% di share. Su Canale 5 l’ultima puntata di Vuoi Scommettere? - in onda dalle 21.16 alle 00.8 – ha raccolto davanti al video 3.211.000 spettatori pari al 16.3% di share. Su Rai2 l’esordio della seconda stagione di MacGyver ha interessato 811.000 spettatori pari ...