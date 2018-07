MOA Master Of Arts sostiene il Mengo Music Fest

MOA Master of Arts e le sneakers con TV Boy : Lui è in arte Tv Boy e se il nome vi dice poco, basta pensare che il bacio tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio – opera disegnata a Roma e cancellata all’indomani dell’insediamento del nuovo Parlamento Italiano – è opera sua. Così come l’abbraccio tra Renzi e Berlusconi, Fedez e Chiara Ferragni, Papa Francesco e Trump, Messi e Cristiano Ronaldo, solo per citarne alcuni. Fondatore del movimento ’Urban Pop Art’, TV ...

MOA Masters of Arts a Pitti con Tvboy : un’opera d’arte inedita per una capsule collection in edizione limitata [GALLERY] : MOA MASTER OF Arts presenta Tvboy un’opera esclusiva e le sneaker in limited edition MOA MASTER OF Arts, brand di sneaker italiano che fonda i suoi valori e la sua creatività sull’arte, presenta a Firenze una speciale collaborazione con TV BOY, lo street artist più attuale e popolare del momento. “Urban Pop Sneaker” è l’opera d’arte inedita ed esclusiva che TV BOY ha dedicato alla capsule collection in limited edition creata per MOA MASTER OF ...