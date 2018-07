Miss Italia | la diciottenne Chiara in gara con la protesi | Voglio dare un messaggio

De Priamo-Ghera : Fratelli d’Italia chiederà diMissioni Meleo : Roma – “In una nota ufficiale l’Atac conferma quanto annunciato da Fratelli d’Italia, ovvero che la gara bandita per l’acquisto di 320 nuovi bus e’ andata deserta, pertanto il comunicato della municipalizzata mette spalle al muro l’assessore alla Mobilita’ che a nostro avviso ha grandi responsabilita’ su quanto accaduto”. “Facciamo notare che la crescita del parco mezzi, a partire ...

Alice Sabatini - stress da Miss Italia : «Ero ingrassata 15 chili e ho vissuto momenti difficili» : IBIZA - ?Lui mi capisce al volo e mi ha aiutato a superare un momento difficile. Insomma, ci completiamo?, trascorre le vacanze a Ibiza felice al fianco del fidanzato, il giocatore di...

ComMissione Ue taglia la crescita - il Pil scende dello 0 - 2% : Italia ultima in Europa : La Commissione europea taglia le stime sul Pil Italiano: la crescita per il 2018 sarà dell'1,3% e non dell'1,5% come previsto in primavera. Bruxelles avverte che il calo della crescita è inevitabile di fronte alle incertezze politiche sia a livello globale che Italiano. Il calo è diffuso in tutta l'Ue, ma l'Italia è in coda sia per il 2018 che per il 2019.Continua a leggere

