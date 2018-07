Minacce con il coltello alla fermata del bus La furia del migrante a Milano

Nato - Conte : "Minacce sul fronte Sud significative" : I 29 leader dei Paesi alleati della Nato sono giunti a Bruxelles per il summit che prende il via oggi e che proseguirà anche durante la giornata di domani, 12 luglio 2018. Tra questi c'è anche il Presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte, che ha rilasciato una breve dichiarazioni al suo arrivo in Belgio.Conte, fresco del faccia a faccia col ministro dell'Interno Matteo Salvini, ha confermato la linea del governo italiano, anche sul ...

Pizzarotti : 'Chiedo scusa a Salvini per le Minacce contro di lui scritte sui muri di Parma' - : 'Le idee politiche avversarie si vincono contrapponendo altre idee politiche. Non scrivendo minacce e volgarità sui muri delle case. Voi non fate politica non esponete nemmeno delle idee, ma fate solo la figura degli imbecilli che degradano la propria città. Noi continueremo a pulirle per rispetto dei cittadini e della città, mentre voi ...

Nato - Conte : "Minacce sul fronte Sud significative" : I 29 leader dei Paesi alleati della Nato sono giunti a Bruxelles per il summit che prende il via oggi e che proseguirà anche durante la giornata di domani, 12 luglio 2018. Tra questi c'è anche il Presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte, che ha rilasciato una breve dichiarazioni al suo arrivo in Belgio.Conte, fresco del faccia a faccia col ministro dell'Interno Matteo Salvini, ha confermato la linea del governo italiano, anche sul ...

Nato - Trump-Merkel : scontro e disgelo/ “Usa-Germania ottimi rapporti” : Conte al Vertice “Minacce fronte Sud” : Nato, Trump contro alleati: "Inadempienti rimborseranno Usa". Vigilia di fuoco in vista del Vertice di Bruxelles: la replica del commissario Ue Donald Tusk. scontro con la Merkel(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 16:15:00 GMT)

Nato - Conte a Bruxelles : "Minacce sul fronte Sud molto significative" : I 29 leader dei Paesi alleati della Nato sono giunti a Bruxelles per il summit che prende il via oggi e che proseguirà anche durante la giornata di domani, 12 luglio 2018. Tra questi c'è anche il Presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte, che ha rilasciato una breve dichiarazioni al suo arrivo in Belgio.Conte, fresco del faccia a faccia col ministro dell'Interno Matteo Salvini, ha confermato la linea del governo italiano, anche sul ...

A 79 anni condannato per Minacce razziste e botte a un commesso : 'Ti faccio tornare al tuo Paese in una bara'. L'imputato in aula: 'Volevo chiedesse scusa a mia moglie'

Minacce di morte contro il centro di don Pino Puglisi : Il presidente Artale: "Noi non ci fermiamo" di AMDuemila Martedì scorso un uomo ha minacciato di morte il presidente dell' associazione del centro Padre nostro di Brancaccio. "Se buttano giù casa mia, ...

Data Driven Economy - opportunità e Minacce della nuova economia dei dati - Economyup : Ecco perché Marco Nespolo, dal palco di Cerved Next, lancia l'appuntamento per la seconda edizione del summit sull'economia dei dati. "Vogliamo che questo diventi un appuntamento annuale: vi aspetto ...

Iran - Minacce Usa avvicinano ultraconservatori al moderato Rohani : Grazie a questa storica intesa, la Repubblica islamica ha notevolmente limitato il suo programma nucleare in cambio della revoca delle sanzioni internazionali che hanno soffocato la sua economia. ...

Minacce contro l'arbitro durante una partita di basket - daspo per 5 tifosi di Barcellona Pozzo di Gotto : Cinque provvedimenti di daspo per due anni sono stati emessi dal questore di Messina, Mario Finocchiaro, nei confronti di altrettanti tifosi che il 22 aprile scorso nel palazzetto dello Sport di Barcellona Pozzo di Gotto in occasione dell'incontro di basket basket Patti - basket Barcellona P.G . inveirono contro gli arbitri ed il pubblico della squadra avversaria, minacciando ...

Minacce al cronista Paolo Borrometi - condannato il fratello del boss De Carolis : E' stato condannato a 2 anni e 8 mesi di carcere per tentata violenza privata aggravata dal metodo mafioso, ai danni del giornalista Paolo Borrometi , Francesco De Carolis, 44 anni. La sentenza è ...

Minacce al cronista Paolo Borrometi - condannato il fratello del boss De Carolis : E' stato condannato a 2 anni e 8 mesi di carcere per tentata violenza privata aggravata dal metodo mafioso, ai danni del giornalista Paolo Borrometi, Francesco De Carolis, 44 anni. La sentenza è stata pronunciata dai giudici del tribunale del Siracusa, al termine del processo che si è celebrato nell'aula della Corte di Assise del palazzo di giustizia. Il pubblico ministero, Alessandro La Rosa, aveva chiesto la ...

Ancora Minacce con il machete - fermati tre nigeriani : Nuova lite in zona Gad, una persona ha cercato riparo in una tabaccheria. L'armaè stata lanciata su un tetto e ritrovata dalla Polizia

Post del parroco contro la camorra il clan risponde con Minacce e insulti : BRUSCIANO. minacce e ingiurie contro il parroco don Salvatore Purcaro. Il sacerdote è finito nel mirino dei familiari dei sei arrestati nel blitz antiracket che ha decapitato il clan Rega. A...