Milano | dopo il poliziotto corrotto spunta anche un politico che ha frequentato l’ufficio

ilfattoquotidiano

: Jorginho è a Milano dopo un volo Napoli-Roma-Verona. Aspetta Sarri, in questo momento i legali dell'allenatore stan… - AlfredoPedulla : Jorginho è a Milano dopo un volo Napoli-Roma-Verona. Aspetta Sarri, in questo momento i legali dell'allenatore stan… - zazzatweet : Sul treno per Milano un tipo sui trenta ha simulato di avere il biglietto. Dopo 5 minuti di inutile insistenza del… - lorenzojova : dopo #600milabaci #600milasalti #600milaabbracci e più di #600milapersone stasera ultimo show del #lorenzolive2018… -

(Di giovedì 12 luglio 2018) Comasina e Bruzzano, bande criminali e rapporti istituzionali. Non solo poliziotti corrotti. Ora dall’inchiesta, che ieri ha portato in carcere 23 persone, salta fuoriil nome di un. Via Boito, Novate Milanese. Per capire bisogna ripartire da qui. Capannoni, non c’è altro, qualche campo di erbacce, posteggi di terra battuta dove i camionisti dell’est bevono birra e fanno grigliate. Zona industriale di strade che si intrecciano. Chi arriva in questa zona non è di passaggio. L’Ambrocar, oggi New Car, sta in via Boito. Auto di grossa cilindrata e utilitarie, c’è un po’ di tutto in questo luogo tanto dimenticato quanto strategico. Non farsi notare è difficile. Per anni questa carrozzeria ha rappresentato l’avamposto perfetto per la nuova malavita milanese: pregiudicati di peso, vicere della cocaina, maluogotenenti della cosca ...