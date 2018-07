Milano | all' esame di scuola guida con l' auricolare | beccato | bocciato ericoverato

Milano - in poche ore aggredisce due donne : fermato lo scippatore dalle 9 identità : Identificato dalle immagini delle camere di sorveglianza e fermato a Ssto San Giovanni: l'uomo era già stato identificato dalle forze dell'ordine con 9 generalità diverse

Milano - Yves Saint Laurent prenota la Galleria : 12 mila euro al metro è l'offerta dei record : Alla ricorrenza dei 150 anni della Galleria, il sindaco Sala aveva detto: «La Galleria è un po' il barometro della città. Quando milano va bene, la Galleria funziona bene. Quando milano è un po' più ...

Anche a Milano è CR7 mania : allo Juventus Store venduta una maglia al minuto : I fan hanno preso d'assalto il centro di corso Europa fin dall'apertura del negozio, alle 10 di questa mattina

Anche a Milano tutti pazzi per Ronaldo : code allo Juventus Store : Milano, askanews, - La febbre da Cristiano Ronaldo sta contagiando tutti. Anche a Milano lo Juventus Store è stato preso d'assalto dai tifosi bianconeri ma Anche dai turisti stranieri per aggidicarsi ...

L’innovazione protagonista a Citytech : appuntamento il 13 e 14 settembre alla Fabbrica del Vapore di Milano : Il 13 e il 14 settembre torna, alla Fabbrica del Vapore di Milano, Citytech, l’evento conference&exhibition organizzato da Clickutility on Earth, promosso dal Comune di Milano e dalla Commissione europea rappresentanza a Milano e patrocinato dal Ministero dell’Ambiente. Giunta ormai alla sua VIª edizione, la kermesse nazionale dedicata alla mobilità e all’urbanistica, riunisce Istituzioni, aziende e startup più all’avanguardia del mercato, ...

Le «piazze» della droga a Milano : blitz alla Comasina e a Bruzzano. Anche un poliziotto tra i 23 arrestati : blitz della polizia all'alba nel cuore dello spaccio della droga nei quartieri Comasina e Bruzzano. Nel mirino i membri di due organizzazioni criminali che dal 2013 almeno fino al marzo 2017 hanno ...

Cristiano Ronaldo alla Juve! La sua nuova vita sull’asse Torino-Milano : Dopo tante tiritere, l’affare è stato concluso: Ronaldo è finalmente alla Juventus, con un’operazione che è la più importante della storia del calcio: c’è stato un giro di soldi sui 400 milioni di euro, di cui, a Cr7, ne andranno 30 all’anno, per 4 anni. Ma come sarà ora la sua vita? Ci siamo divertiti a immaginare una giornata tipo, a cominciare dalla sveglia, che quando suona, in casa Ronaldo, Cristiano ha già gli occhi ...

Borse europee in rialzo. Milano si allinea : Teleborsa, - Acquisti diffusi sui listini azionari europei , con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. I tormenti interni alla Gran Bretagna sulla Brexit ...

Dalla Nigeria a Milano per diventare "schiave" : salvate dai carabinieri : L'incubo di due ragazze "reclutate" da una connazionale con la promessa di gestire un negozio, e poi costrette a prostituirsi

Olimpiadi Invernali 2026 : il Coni deciderà la candidata a settembre. Malagò spera in un’alleanza tra Milano e Torino : Quale sarà la candidata italiana ad ospitare le Olimpiadi Invernali del 2026? Il Coni prende tempo, si deciderà dopo l’estate. Per Giovanni Malagò, numero uno dello sport italiano, il tempo servirà a tentare di unificare le candidature di Milano e Torino, almeno stando a quanto riportato dall’edizione torinese de “La Repubblica“. Verrà anche composta una commissione che passerà al vaglio le candidature (c’è anche ...

Milano - a Palazzo Reale restauratore cade dalla scala e muore : Non ce l'ha fatta il 69enne, Luca Lovati, restauratore e assistente storico di Agostino Bonalumi. Ha battuto la testa su l pavimento al primo piano di Palazzo Reale, a Milano e per lui non c'è stato ...

Milano - dramma alla mostra di Bonalumi : l'allievo cade dalla scala mentre allestisce un'opera e muore : Poche ore prima della tragedia, sorrideva e scherzava con gli operai impegnati a portare scatoloni e pesi su per le scale di Palazzo Reale. Lui, che avrebbe potuto dire a un qualsiasi aiutante più ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari attende dati dalla Germania (10 luglio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari prova OGGI a restare sopra i 22.000 punti. Tra i dati macroeconomici in agenda l'indice Zew. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 03:43:00 GMT)