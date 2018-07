Milan | Yonghong Li e i consiglieri cinesi non si presentano | salta il Cda

Milan – Yonghong Li è definitivamente fuori - Elliott dà il via alla rivoluzione : rischiano grosso anche Fassone e Mirabelli : Nella giornata di oggi si svolgerà il CdA in cui verrà fissata l’Assemblea in cui verranno sostituiti tutti i membri cinesi con i nuovi esponenti americani Il Milan cambia volto, l’era Yonghong Li è definitivamente tramontata e, con l’Assemblea in programma sabato 21, cambieranno anche i membri del Consiglio di Amministrazione rossonero. L’incontro verrà deciso nel corso del CdA che si svolgerà questo pomeriggio, ...