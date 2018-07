Milan | Elliott dà il via alla rivoluzione | tutti i nomi per il dopo Fassone-Mirabelli

Milan - PARTE ERA ELLIOTT : ULTIME NOTIZIE/ Niente cda : mister Li e cinesi assenti - assemblea il 21 luglio : MILAN, inizia l’era ELLIOTT, alle 16:30 il cda: Paolo Scaroni nuovo presidente, Riccardo Silva socio di minoranza? Il 21 luglio prossimo si terrà l'assemblea dei soci(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 19:08:00 GMT)

Paolo Scaroni verso la presidenza del Milan. Per i rossoneri parte l'era Elliott : Paolo Scaroni è il possibile nuovo presidente del Milan. Il manager vicino a Elliott, dall'aprile 2017 membro del cda del club, potrebbe essere il nome designato per la presidenza dal fondo statunitense, che nei giorni scorsi ha concluso la procedura di escussione entrando in possesso della società rossonera dopo il default del precedente proprietario e presidente, il cinese Li Yonghong. Oggi il cda assieme ai sindaci del club ...

Milan - parla lo staff di Commisso : "Davvero credete al fondo Elliott?" : Il Milan è passato nelle mani del fondo americano Elliott con Paul Singer che è intenzionato a rilanciare il club rossonero: 'Elliott è impaziente di cimentarsi nella sfida di realizzare il potenziale ...

Milan - adesso Commisso tuona : “qualcuno crede davvero ad una parola del comunicato di Elliott?” : Rocco Commisso deluso per il mancato acquisto del Milan adesso punta il dito contro il fondo Elliott, il suo braccio destro Stover a gamba tesa “Qualche tifoso del Milan crede davvero ad una parola del comunicato di Elliott?” Tra il fondo americano proprietario del Milan e lo staff di Rocco Commisso, sembra essere calato il gelo. L’imprenditore calabrese che ha tentato di acquistare il club dalle mani di Yonghong Li, ...

Milan - ecco chi è Paolo Scaroni : il nuovo presidente della società scelto da Elliott : Paolo Scaroni è il nuovo presidente del Milan, la proprietà targata Elliott ha scelto il proprio uomo a capo del Cda rossonero Milan, Paolo Scaroni è il nuovo presidente del club, dopo che la società è ufficialmente passata nelle mani del fondo americano Elliott. Paolo Scaroni, uomo di riferimento del fondo americano pure durante la precedente gestione, faceva già parte del Cda rossonero. Scaroni è stato amministratore delegato di Enel ed ...

Milan - da Scaroni e Singer fino a Gandini : comincia l'era Elliott : Alle 16.30 il Cda con la convocazione per il 21 dell'assemblea dei soci: ecco come Singer rivoluzionerà il club

Milan – Yonghong Li è definitivamente fuori - Elliott dà il via alla rivoluzione : rischiano grosso anche Fassone e Mirabelli : Nella giornata di oggi si svolgerà il CdA in cui verrà fissata l’Assemblea in cui verranno sostituiti tutti i membri cinesi con i nuovi esponenti americani Il Milan cambia volto, l’era Yonghong Li è definitivamente tramontata e, con l’Assemblea in programma sabato 21, cambieranno anche i membri del Consiglio di Amministrazione rossonero. L’incontro verrà deciso nel corso del CdA che si svolgerà questo pomeriggio, ...

Elliott si tiene stretto il Milan. "Investiremo per far tornare il club al top" : Con una nota diffusa in tarda notte Elliott ha annunciato i suoi piani a medio-lungo termine per il rilancio del club rossonero Piena fiducia in Gattuso. A breve il ritorno di Maldini

Milan - Maldini verso il no ad Elliott : RUOLO ALLA ZANETTI, Maldini RIFIUTA - Elliott ha proposto a Maldini un ruolo alla Zanetti nell'Inter , ovvero come ambasciatore del club nel mondo: l'ex capitano però non ha intenzione di accettare, ...

Milan - Elliott vara il nuovo management : domani il nuovo cda : Il primo effetto del passaggio del Milan in mano a Elliott sarà chiaro domani pomeriggio, quando si riunirà il primo Cda del club rossonero , 16,30, , dopo l'uscita di scena di Li Yonghong, per ...

Milan - lo staff di Commisso contrattacca : "Qualcuno davvero crede al comunicato di Elliott?" : Erik Stover, direttore operativo dei NY Cosmos, si è esposto sui social media. Il fondo americano non avrebbe interesse a vendere quest'anno

