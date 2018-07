Migranti | questione non può essere risolta fuori Europa | Sommaruga

Conte : "Invierò una lettera all'Ue<br>per incalzare l'Europa sulla questione Migranti" : Il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte è stato a Bruxelles a prendere parte al vertice della NATO e ha tenuto una conferenza stampa nel corso della quale ha affrontato alcuni degli argomenti più caldi del momento. In particolare ha annunciato che sta preparando una lettera da inviare alle massime istituzioni europee:"Sto mettendo a punto una lettera diretta Juncker, a Tusk e alle istituzioni europee per incalzare l'Europa ...

Conte : difenderemo la nostra posizione su questione Migranti : Roma – “Da parte dell’Italia, sul tema dell’immigrazione, c’e’ una posizione chiara e risoluta che difenderemo in tutte le sedi”. Cosi’ il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a Bruxelles per il vertice Nato. L'articolo Conte: difenderemo la nostra posizione su questione migranti proviene da RomaDailyNews.

Trattato di Dublino - dimmi come voti e ti dirò chi sei. La questione Migranti fa comodo a Lega e M5s : di Enzo Palumbo Cristoforo Colombo, studiando le antiche mappe, si era giustamente convinto che la Terra non poteva essere piatta ma più o meno rotonda e che quindi andando per mare verso occidente si poteva raggiungere l’oriente più facilmente che navigando direttamente verso “le Indie”. Sostenne allora che si poteva “buscar el levante por el ponente” e, dopo avere fatto il giro delle sette chiese, riuscì a convincere i regnanti spagnoli a ...

Migranti - Mattarella : “Nessun Paese Ue può affrontare da solo la questione” : “Abbiamo parlato anche della comune appartenenza all’Ue e all’Alleanza atlantica. A partire dai risultati dell’ultimo Consiglio europeo, abbiamo affrontato il tema delle migrazioni, concordando il fatto che si tratta di un fenomeno di così grande portata che nessun singolo Paese può da solo affrontarlo”. Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al termine del colloquio con il presidente lettone Raimonds ...

Germania - ministro Seehofer minaccia di lasciare sui Migranti | Dal partito però assicurano : “Stabilità governo non in questione” : Germania, ministro Seehofer minaccia di lasciare sui migranti | Dal partito però assicurano: “Stabilità governo non in questione” Germania, ministro Seehofer minaccia di lasciare sui migranti | Dal partito però assicurano: “Stabilità governo non in questione” Continua a leggere L'articolo Germania, ministro Seehofer minaccia di lasciare sui migranti | Dal partito però assicurano: “Stabilità governo non in ...

In Germania la questione Migranti può far cadere il governo Merkel : Il ministro dell'Interno e leader della Csu, Horst Seehofer, che contesta la politica migratoria della cancelliera Angela Merkel, minaccia le sue dimissioni. A rischio la tenuta del governo di grande coalizione nato meno di 100 giorni fa: senza i 46 seggi della Csu, il governo Merkel non avrebbe la maggioranza in parlamento.Continua a leggere

In Germania la questione Migranti può far cadere il governo Merkel : In Germania la questione migranti può far cadere il governo Merkel Il ministro dell’Interno e leader della Csu, Horst Seehofer, che contesta la politica migratoria della cancelliera Angela Merkel, minaccia le sue dimissioni. A rischio la tenuta del governo di grande coalizione nato meno di 100 giorni fa: senza i 46 seggi della Csu, il […] L'articolo In Germania la questione migranti può far cadere il governo Merkel proviene da NewsGo.

Il governo tedesco è in crisi sulla questione Migranti. Seehofer annuncia le dimissioni : Per la Germania si apre una nuova grave crisi politica, dopo quella seguita alle elezioni dello scorso settembre. I media locali inseriscono tra le ipotesi la resa della Merkel e la convocazione di ...

Di Maio - primo passo per risolvere questione Migranti : Il ministro ha commentato la recente intesa raggiunta a livello europeo 30 giugno 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Al via il vertice europeo. Questione Migranti in primo piano : All 'ordine del giorno figurano infatti migrazione , sicurezza , difesa , Brexit e, ovviamente, economia e finanza . Ma sarà soprattutto il tema dei migranti a tenere banco dopo il caso della nave ...

Migranti - D’Alema contro Salvini : “Meno di un milione di profughi in Europa. Riportiamo la questione alle sue dimensioni reali” : Massimo D’Alema ai margini della presentazione del libro: “Cripto-Svelate” alla Link Campus University, attacca Salvini: “Seguo le notizie in Tv. La Giordania ospita un milione e 300 mila profughi. L’Europa intera 900mila. Occorre ricondurre la questione alle dimensioni reali. Premesso ciò, l’emergenza profughi necessita di condivisione e corresponsabilità. La Germania ne ha accolti più di noi. L’Italia ...

Fabio Fazio contro Salvini su questione Migranti/ "Non possiamo abituarci a quello che sta accadendo" : Fabio Fazio contro Salvini sulla questione dei respingimenti e della chiusura dei porti italiani ai migranti: il duro attacco su Twitter al ministro dell'Interno.(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 09:55:00 GMT)

Matteo Salvini in Libia per la questione Migranti : Matteo Salvini ha promesso di affrontare in modo energico la questione migranti. Il vice premier è è passato dalle parole

Conte a Berlino incontra Merkel - sul tavolo la questione Migranti - : Il presidente del Consiglio è in Germania per incontrare la cancelliera tedesca. Tra le questioni da affrontare, quella dei flussi migratori. Il premier potrebbe poi proporre l'ipotesi di fondi Ue ...