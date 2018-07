Migranti | Procura Trapani | delegati approfondimenti investigativi

Nave Diciotti attracca a Trapani : 2 Migranti denunciati?/ Ultime notizie : Salvini insiste - parola alla procura : Nave Diciotti con a bordo 67 migranti attracca nel porto di Trapani: si profilano denunce per due migranti per le presunte aggressioni. Le Ultime notizie(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 15:22:00 GMT)

Migranti : Trapani - vertice in Procura in attesa atti Polizia : Palermo, 12 lug. (AdnKronos) - vertice in Procura a Trapani, presieduto dal Procuratore capo Alfredo Morvillo, per fare il punto della situazione sui Migranti a bordo della Nave Diciotti che si sarebbero resi protagonisti dei momenti di tensione a bordo della nave Vos Thalassa che ha costretto la na

Sui Migranti Salvini fa i conti con la realtà : porto di Trapani aperto e indagini alla procura : Al termine di una giornata scandita da proclami, Matteo Salvini oggi si ritrova a fare i conti con la realtà. La prima lezione per il ministro dell'Interno è che porti italiani non possono essere chiusi anche alle navi delle forze armate. Il boccone amaro da digerire, invece, è che le indagini su ev

Migranti - Diciotti a poche miglia dal porto di Trapani : nessuno sarà fermato - deciderà la procura : sarà la procura di Trapani a valutare la posizione dei due Migranti, un ghambiano e un sudanese, individuati come i presunti responsabili delle minacce che lunedi hanno costretto la Guardia costiera a ...

Migranti - Diciotti a poche miglia dal porto di Trapani : nessuno sarà fermato - deciderà la procura : Non scenderanno in manette come si augurava Salvini: dagli interrogatori in mare non ci sono evidenze di reati gravi, saranno i magistrati a valutare la posizione dei Migranti individuati come presunti responsabili delle minacce

Il procuratore Cafiero De Raho a Ottaviano tra camorra ed emergenza Migranti : Ottaviano - 'Essere qui a ricordare Mimmo Beneventano vuol dire sottolineare l'esempio di un uomo coraggioso'. Così Federico Cafiero De Raho, procuratore nazionale antimafia, ha commentato l'...

Migranti - procura Torino : “Nessuno può vietare l’attracco di un barcone” | “Crescono i reati di odio razziale” : Migranti, procura Torino: “Nessuno può vietare l’attracco di un barcone” | “Crescono i reati di odio razziale” Migranti, procura Torino: “Nessuno può vietare l’attracco di un barcone” | “Crescono i reati di odio razziale” Continua a leggere L'articolo Migranti, procura Torino: “Nessuno può vietare l’attracco di un barcone” | “Crescono i reati di odio ...

Migranti - Procuratore Spataro : "direttive contro odio razziale"/ Salvini : 'Chiudere porti un dovere' : Migranti e razzismo, Torino: Procuratore capo Spataro 'non vietare attracco barconi nei porti italiani'. Nuove direttive contro 'l'odio razziale'.

Migranti - Procuratore Spataro : “direttive contro odio razziale”/ Salvini : "Chiudere porti un dovere" : Migranti e razzismo, Torino: Procuratore capo Spataro "non vietare attracco barconi nei porti italiani". Nuove direttive contro "l'odio razziale ed etnico": la Procura "contro" il Governo(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 21:31:00 GMT)

Migranti : Salvini - da procuratore Spataro idea bizzarra : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – “Forse il procuratore capo di Torino pensa che l’intera Africa possa essere ospitata in Italia? idea bizzarra”. Lo scrive su twitter il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, postando un articolo in cui il procuratore capo di Torino, Armando Spataro, parla di nuove direttive contro l’odio razziale e di sbarchi: “Non si può respingere in mare gli immigrati e non vagliare la loro ...

Migranti - Spataro : “non vietare attracco barconi nei porti”/ Procura Torino : “direttive contro odio razziale” : Migranti e razzismo, Torino: Procuratore capo Spataro "non vietare attracco barconi nei porti italiani". Nuove direttive contro "l'odio razziale ed etnico": la Procura "contro" il Governo(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 18:12:00 GMT)

Migranti - il procuratore Spataro : «Nessuno può vietare l'attracco a un barcone» : «Nessuno può vietare a un barcone di attraccare. La convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati prevede il diritto al non respingimento». Lo ha detto oggi il magistrato Armando...

Migranti - procuratore di Torino Spataro : “Nessuno può vietare a un barcone di attraccare” : Priorità ai reati commessi con finalità di discriminazione etnico-religiosa o di odio razziale. Un pool di magistrati che eviteranno “di richiedere l’archiviazione per particolare tenuità del fatto”. Maggiore rapidità nelle indagini necessarie all’individuazione dei responsabili. Lo ha deciso la Procura di Torino che ha emanato specifiche direttive. “In questi ultimi tempi c’è stata una crescita i minacce, ...