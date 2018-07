Migranti | interviene il Colle | da Conte ok allo sbarco dalla nave Diciotti «Stupore» di

VOS THALASSA : AMMUTINAMENTO DEI Migranti A BORDO/ Ultime notizie : interviene la guardia costiera italiana : Nave italiana Vos THALASSA con a BORDO 66 MIGRANTI, Ultime notizie: no del Viminale allo sbarco. Prima volta che un'imbarcazione battente bandiere del Belo Paese, viene respinta(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 09:42:00 GMT)

Migranti - in mille alla deriva : interviene la Libia. Proteste mandano in tilt sito della Guardia costiera : È stato formalmente assunto dalla Guardia costiera libica il coordinamento dei soccorsi in favore di sei barconi con un migliaio di Migranti a bordo che si trovano in acque Sar (zona...

Migranti della ong Lifeline : no di Malta allo sbarco». Interviene la Spagna? : La nota arrivata da Malta e mostrata da Toninelli lascia intendere che, secondo le autorità dell'isola la Lifeline, disobbedendo alle autorità, avrebbe abbandonato la zona Sar della Libia dirigendosi ...

Migranti - Italia a Malta : «Accogliete Lifeline». La replica : «Nessuna richiesta». Interviene la Spagna? : Salvini: «La nave di Migranti sarà sequestrata e l’equipaggio processato». La Valletta: «Nessun contatto, malgrado la retorica». Poi la richiesta ufficiale della Capitaneria

Migranti - scontro sui social fra Saviano e Toninelli. E Salvini interviene : ... 'Aiutare significa fare un braccio di ferro prendendo in ostaggio donne e bambini? Rischiare sulla loro pelle senza sapere, ancora oggi, che fine faranno? No Toninelli, questa non è politica, ma ...