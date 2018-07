MIGRANTI | DICIOTTI IN PORTO | DOMANI VIA LIBERA SBARCO? Ultime notizie Trapani | Salvini

“È arrivata”. La nave Diciotti con i MIGRANTI è in Italia. La decisione di Salvini : La Diciotti è a Trapani. La nave della Guardia costiera italiana con a bordo i 67 migranti che erano stati soccorsi domenica scorsa dal cargo Vos Thalassa è entrata nel porto siciliano dopo essere rimasta qualche ora in rada. L’arrivo era previsto alle 8 ma è slittato. L’ipotesi è che sia servito più tempo alle forze dell’ordine salite a bordo per completare gli accertamenti predisposti per identificare gli autori del ...

MIGRANTI - presidio antirazzista a Trapani per arrivo nave Diciotti : “Magistrati decidono arresti - non Salvini” : presidio antirazzista, con lo slogan “Restiamo umani” scandito ad alta voce, al molo Ronciglio di Trapani, dove è attesa la nave Diciotti della Guardia costiera con 67 Migranti a bordo. Tra i manifestanti domina il rosso: magliette, bandane e cappelli sono dello stesso colore diventato il simbolo della protesta a favore dell’apertura dei porti e l’accoglienza di Migranti. All’iniziativa aderiscono diverse ...

MIGRANTI - la nave Diciotti è arrivata a Trapani. Salvini : Nessuno scenda : Il ministro dell'Interno: La nave sarà tenuta bloccata per 'tutto il tempo necessario' per fare chiarezza. Se ci sono dei violenti a bordo è giusto che vengano assicurati alla giustizia. Se le ...

MIGRANTI : nave 'Diciotti' attraccata al porto di Trapani - attesa per operazioni sbarco : Palermo, 12 lug. (AdnKronos) - Non sono ancora iniziate le operazioni di sbarco al porto di Trapani dove è attraccata intorno alle 15 la nave 'Diciotti' della Guardia costiera. A bordo ci sono 67 persone, tra cui tre donne e sei bambini. Si attende l'ok da Roma per avviare le operazioni di sbarco. S

MIGRANTI - nave Diciotti arrivata a Trapani. Salvini : non autorizzo lo sbarco : La nave Diciotti è arrivata nel porto di Trapani ma Salvini al momento non ha dato il via libera allo sbarco: «Io non voglio farmi prendere in giro. Finché non...

La Diciotti attracca a Trapani. Due MIGRANTI denunciati : Trapani, 12 lug., askanews, - E' attraccata nel porto di Trapani la nave Diciotti della Guardia costiera, con a bordo 67 migranti salvati nei giorni scorsi il canale di Sicilia. Già questa mattina la ...

MIGRANTI - nave Diciotti in porto a Trapani : in due verso la denuncia. E Salvini insiste : «Vanno arrestati» : Dopo vari rinvii l’imbarcazione della Guardia Costiera italiana con a bordo 67 Migranti è in Italia. E si profila una denuncia per due dei Migranti a bordo per minacce e violenza privata

MIGRANTI : nave ‘Diciotti’ attraccata al porto di Trapani - attesa per operazioni sbarco : Palermo, 12 lug. (AdnKronos) – Non sono ancora iniziate le operazioni di sbarco al porto di Trapani dove è attraccata intorno alle 15 la nave ‘Diciotti’ della Guardia costiera. A bordo ci sono 67 persone, tra cui tre donne e sei bambini. Si attende l’ok da Roma per avviare le operazioni di sbarco. Sulla banchina ci sono la Guardia costiera ma anche Polizia e Carabinieri. L'articolo Migranti: nave ...

MIGRANTI - nave Diciotti a Trapani. Salvini : non autorizzo a scendere | : L'imbarcazione della Guardia costiera con a bordo 67 persone, soccorse il 9 luglio dal cargo Vos Thalassa, è approdata nel porto siciliano. Indagini sulla presenza di scafisti a bordo e sulla presunta ...

MIGRANTI - la nave Diciotti attracca a Trapani. Ma Salvini : "Non autorizzo lo sbarco" : L'imbarcazione trasporta 67 Migranti. Denunciati un ghanese e un sudanese per violenza, minacce e dirottamento Salvini: "Dovranno scendere in manette"

MIGRANTI - Salvini : io non autorizzo nessuno a scendere dalla Diciotti : "Io non voglio farmi prendere in giro. Finché non c'è chiarezza su quanto accaduto io non autorizzo nessuno a scendere dalla Diciotti: se qualcuno lo fa al mio posto se ne assumerà la responsabilità". ...

MIGRANTI - la nave Diciotti al porto di Trapani - Salvini : 'Non autorizzo nessuno a sbarcare' : La nave Diciotti con a bordo 67 Migranti è approdata al porto di Trapani. E, mentre si attendono gli esiti degli accertamenti degli investigatori sulla presunta aggressione dei profughi all'equipaggio ...

MIGRANTI : nave ‘Diciotti’ attraccata al porto di Trapani - attesa per operazioni sbarco : Palermo, 12 lug. (AdnKronos) – Non sono ancora iniziate le operazioni di sbarco al porto di Trapani dove è attraccata intorno alle 15 la nave ‘Diciotti’ della Guardia costiera. A bordo ci sono 67 persone, tra cui tre donne e sei bambini. Si attende l’ok da Roma per avviare le operazioni di sbarco. Sulla banchina ci sono la Guardia costiera ma anche Polizia e Carabinieri. L'articolo Migranti: nave ...

Nave Diciotti sbarca al porto di Trapani con i 67 MIGRANTI : Nave Diciotti della Guardia costiera italiana è sbarcata al porto di Trapani con i 67 migranti. Per due di loro la squadra mobile della Questura e lo Sco della polizia di Roma hanno ipotizzato i reati di 'impossessamento di Nave, minacce e violenza'.Continua a leggere