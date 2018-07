Migranti | Conte | in lettera alla Ue chiederò cambio Sophia

Conte : difenderemo la nostra posizione su questione Migranti : Roma – “Da parte dell’Italia, sul tema dell’immigrazione, c’e’ una posizione chiara e risoluta che difenderemo in tutte le sedi”. Cosi’ il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a Bruxelles per il vertice Nato. L'articolo Conte: difenderemo la nostra posizione su questione migranti proviene da RomaDailyNews.

Migranti : Conte - lettera alla Ue per attuare decisioni : "Sto mettendo a punto una lettera diretta Juncker, a Tusk e alle istituzioni europee per incalzare l'Europa sull'attuazione di quei principi innovativi sull'immigrazione emersi dal Consiglio europeo". ...

ANSA, - ROMA, 12 LUG - "L'immigrazione è un tema sensibile. Guardate in Italia: Giuseppe ha vinto le elezioni perché ha fatto una politica forte sull'immigrazione". Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump in conferenza stampa a Bruxelles. 12 luglio 2018

Migranti - Conte : da Merkel 'ottima apertura - ora attuare il piano' : Dall'incontro con Angela Merkel è emersa "un'ottima apertura per quanto riguarda l'attuazione delle conclusioni che abbiamo condiviso al Consiglio Europeo" sul tema Migranti. Lo ha detto il presidente ...

Salvini-Seehofer - vertice Migranti a Innsbruck/ Piano-Conte - Ministro : "obiettivi comuni con Germania" : vertice Conte-Salvini sui migranti: riunione Innsbruck con Ministri Ue, incontro con Seehofer. "Col premier linea comune'.

Sui Migranti passa la linea 5 stelle - ma Salvini vuole il contentino : L'attesa è di capire su quali notizie di reato potrà lavorare il pm di Trapani a proposito di quei migranti accusati di gravi intemperanze. Così Diciotti, il pattugliatore della Guardia Costiera che ha raccolto 67 persone dal rimorchiatore civile Vos Thalassa, ha fatto scendere i giri del motore. Arriverà in porto giovedì mattina, anziché nella serata di mercoledì, per dare più tempo alla ...

Conte - siparietto al vertice Nato : scherza sui Migranti con Trump e Macron : siparietto al vertice Nato, questo pomeriggio a Bruxelles, quando il premier italiano Giuseppe Conte ha incontrato per caso in un corridoio il presidente americano Donald Trump che parlava con il...

Migranti - Salvini incontra Conte : 'Con me 21mila sbarchi in meno' : 'Il mio obiettivo - dice parlando dell'Italia - è un'immigrazione controllata e qualificata, come negli altri paesi del mondo. L'immigrazione alla Renzi e alla Mare Nostrum alla 600 mila sbarchi, ...

La nave Diciotti a Trapani con 67 Migranti - Conte alla Nato : "Rischio foreign fighters" : Arriverà questo pomeriggio al porto di Trapani la nave "Diciotti" della Guardia Costiera con a bordo 67 migranti soccorsi nel Canale di Sicilia nei giorni scorsi...

Vertice Conte-Salvini sui Migranti/ Ultime notizie - "col Premier linea comune" : P.Chigi 'contiene' il Viminale : Vertice Conte-Salvini sui migranti: Ultime notizie verso riunione Innsbruck con Ministri Ue. "Col Premier linea comune, unica voce con Palazzo Chigi'.