Microsoft : nuova partnership con Vodafone per l’AI TOBi : Al via la partnership tra Vodafone e Microsoft per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale al servizio del cliente, che consentirà di estendere ulteriormente le funzionalità e i canali di contatto di TOBi, l’assistente digitale di Vodafone. TOBi, presente da circa un anno sui canali di assistenza digitali di Vodafone, già oggi è in grado di riconoscere e interpretare il linguaggio naturale, di imparare dai propri ‘errori’, e di ...

Microsoft Notizie arriva su Windows 10 portando il Fluent Design e una nuova Splash-screen : [Aggiornamento1 07/07/2018] L’update è ora disponibile pubblicamente anche per gli utenti non iscritti al programma Insider. Articolo originale, Dopo Android e iOS, il Colosso di Redmond ha provveduto quest’oggi a rilasciare un nuovo aggiornamento per la UWP di sistema “MSN Notizie” che adesso diventa ufficialmente Microsoft Notizie in linea con il recente rebrand del servizio. L’update è attualmente ...

Microsoft Whiteboard si aggiorna : nuova schermata di benvenuto : Durante la giornata di oggi, l’app Microsoft Whiteboard, la lavagna interattiva per Windows 10, si è aggiornata introducendo una nuova schermata di benvenuto e altre novità. Changelog nuova schermata di benvenuto: introdotta una guida visibile al primo avvio di Whiteboard; Barra degli strumenti: le icone degli strumenti sono state rinnovate e le funzionalità di scrittura sono state inserite sotto l’apposita voce; Impostazioni: le ...

Uber ritorna sul Microsoft Store con una nuova PWA per Windows 10 e Windows 10 Mobile : La tecnologia Progressive WEB App adottata recentememte da Microsoft sta facendo ritornare alcune delle applicazioni ormai abbandonate: l’ultimo caso è quello di Uber Uber pubblicò sul Microsoft Store la propria Universal Windows App nativa agli albori della piattaforma, probabilmente grazie ad una partnership diretta con la stessa azienda di Redmond al il fine di sponsorizzare i Lumia 950 e 950XL, ma è stata abbandonata e dismessa a tutti ...

Microsoft retail : nuova tecnologia per l’eliminazione di cassieri e linee di pagamento : Microsoft retail starebbe per nascere, grazie ad un sistema automatizzato, composto da telecamere e sensori, che eliminerebbe cassieri e linee di pagamento dai negozi al dettaglio. Il tutto al fine di sfidare Amazon Go, il neonato negozio automatizzato di alimentari, implementato dal Gigante delle vendite. Amazon Go, infatti, rappresenta il primo negozio automatizzato, aperto al pubblico, a Seattle. E prossimamente in apertura a Chicago e San ...

Nuova Xbox - primi rumor su come sarà la prossima console di Microsoft : Xbox One è stata lanciata nell'ormai lontano 2013 ed è inevitabile che si cominci a parlare di una Nuova generazione console, sia sul fronte Microsoft che Sony. Ad accendere il fuoco delle indiscrezioni è stato soprattutto il colosso di Redmond, che all'ultimo E3 conclusosi pochi giorni fa ha utilizzato più volte l'espressione “prossima generazione Xbox”. Di seguito, ecco quali potrebbero essere alcune delle caratteristiche della futura ...

Microsoft Edge : in arrivo una nuova schermata impostazioni e più Fluent Design : Nonostante Edge non abbia, dopo tre anni dalla sua nascita, raggiunto dei risultati in termini di diffusione particolarmente entusiasmanti, Microsoft continuerà ad investire e a pubblicizzare al massimo il proprio browser. Ormai sappiamo che Edge, essendo integrato nel sistema operativo, viene aggiornato con numerose novità ogniqualvolta viene rilasciata una versione di Windows 1o che, solitamente, corrispondono a due ogni anno; anche con ...

Microsoft progetta la nuova Xbox - ma il futuro dei giochi sarà come Netflix - : ... una ottima notizia anche per gli utenti Mac Le novità software di Apple sono arrivate con la WWDC 2018 ed ora dall'E3 arrivano tutte le novità che riguardano il mondo dei videogiochi e delle console:...

E3 2018 : Phil Spencer conferma una nuova Xbox in sviluppo nel corso della conferenza di Microsoft : L'anno scorso, Microsoft ha lanciato Xbox One X e aveva promesso di essere già al lavoro sul successore di Xbox One. Ora, come riporta Gamingbolt, abbiamo la conferma di quanto affermato in passato.Verso la fine del briefing E3 di Microsoft che si è concluso poco fa, il boss di Xbox, Phil Spencer, ha confermato che il team responsabile di Xbox One X ha già iniziato a lavorare sulla prossima console Xbox.Questa è la prima volta che sentiamo ...

Microsoft e Google rivelano una nuova falla nei processori : Congiuntamente, Microsoft e Google, hanno provveduto a informare il pubblico su una nuova minaccia per i PC, causata da una vulnerabilità delle CPU. Speculative Store Bypass La prima segnalazione di questa minaccia è avvenuta nel novembre 2017, dando il via a un’operazione congiunta di Fix per eliminare il rischio. Microsoft e Intel hanno collaborato con differenti OEM per ridurre al minimo i rischi di questa vulnerabilità. Stando alle ...

Windows 10 : Microsoft sperimenta la nuova sezione “Departments” nello store : Stando a quanto riportato da Windows Central, l’azienda di Redmond sta testando una nuova sezione da implementare nell’applicazione di sistema del Microsoft store. Ad oggi, in USA, aprendo il Microsoft store di Windows 10 si può notare la presenza di ben 7 voci situate nella parte superiore della UWP: Home, App, Giochi, Fim e tv, Libri, Estensioni di Edge e Dispositivi (le ultime tre sono di recente introduzione e attualmente non ...

Microsoft : nuova Partnership con Case Western : Da poco è stata annunciata una Partnership Microsoft-Case Western con lo scopo d’implementare le tecniche mediche di imaging a risonanza magnetica. MRI Scanning L’idea su cui si basa la collaborazione fra il colosso di Redmond e i ricercatori di Case Western è la possibilità di applicare le tecniche di calcolo quantistico per scopi medici. Consolidando una nuova tecnica di scansione a variazione continua, rispetto alla scansione statica, ...