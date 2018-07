Meret infortunato | il Napoli | “ti aspettiamo”

calcioweb.eu

: Napoli, città e società di merda! Portano una jella tremenda.. Meret, appena arrivato si è infortunato, Milik pure,… - Marina155892Mar : Napoli, città e società di merda! Portano una jella tremenda.. Meret, appena arrivato si è infortunato, Milik pure,… - snuffle_21 : Cr7 alla juve Meret infortunato Da 30 giorni a cazzeggiare Tranquilli tutti : c’è spud impazzirete - MarekNapoli : RT @napolimagazine: MERCATO - Napoli, Meret infortunato, spunta l'ipotesi Ochoa come terzo portiere -

(Di giovedì 12 luglio 2018) “Ciao Alex! E’ solo un piccolo intervento. In poche settimane tornerai con il gruppo. Ti aspettiamo!”. Così il, con un tweet, saluta e rincuora il giovane portiere Alexche ieri, nel corso dell’allenamento, ha riportato la frattura del terzo medio dell’ulna sinistra. A causa di questo infortunio, il portiere napoletano sara’ operato in queste ore per ridurre la frattura composta.L'articolo, il: “ti aspettiamo” CalcioWeb.