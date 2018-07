Mercato serie B : scatta l’ora del Palermo - bene Venezia e Ascoli - l''airone' vola in C : La serie B entra nella fase cruciale del Mercato, approssimandosi le date dei ritiri precampionato di tutti i club, con tante trattative andate a buon fine ed una frenetica consultazione tra ds alla ricerca di quegli elementi che possano rinforzare adeguatamente i propri organici....Continua a leggere

CalcioMercato serie A - tutte le trattative. Inter - Vrsaljko o Zappacosta : L'Inter tiene d'occhio Vrsaljko e Dembelè, nel radar anche Zappacosta come alternativa al croato, mentre Eder è ad un passo dallo Jiangsu Suning. La Roma è vicina al rinnovo con Florenzi; l'Udinese ...

Mercato - all’ombra di Cristiano Ronaldo sta nascendo una serie A pazzesca : grandi rinforzi per 12 squadre - milioni di tifosi sognano in grande [FOTO] : 1/13 ...

CalcioMercato Lazio – Cessione di Felipe Anderson ai dettagli - Tare corre ai ripari : il sostituto arriva dalla Serie A : Il club biancoceleste è tornato alla carica per il Papu Gomez, individuato come il sostituto di Felipe Anderson prossimo al trasferimento in Premier Felipe Anderson in dirittura al West Ham, quaranta milioni in cassa e l’obbligo di individuarne il sostituto. La Lazio lavora per regalare a Simone Inzaghi il Papu Gomez, giocatore che stuzzica eccome la fantasia dell’allenatore biancoceleste che vuole un giocatore già pronto per ...

CalcioMercato LIVE - tutte le trattative di giovedì 12 luglio in DIRETTA : la Juventus lavora in uscita - le altre della Serie A in entrata : Buongiorno agli appassionati di calcio: giovedì 12 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad iniziare per un mercato che sarà fortemente ...

CalcioMercato serie D " Anagni revolution - altri due importanti arrivi : La neo promossa Città di Anagni, ufficializza l'acquisto di altri due validi giocatori, a disposizione per mister Liberati arrivano i giovani Sili e Fischetti. Giovanni Sili, classe 99 centrocampista, ...

CalcioMercato serie A - tutte le trattative. Atalanta - colpo Zapata : L'Atalanta prende Duvan Zapata dalla Sampdoria. La Fiorentina lavora allo scambio Eysseric-De Paul con l'Udinese e potrebbe puntare Duncan del Sassuolo; il Frosinone è vicino a Molinaro e Goldaniga

Serie C : il Mercato di Casertana e Catania decolla - anche il Pisa ha il suo CR7 : Il calciomercato di Serie C [VIDEO] va avanti senza grossi colpi di scena per le ormai croniche difficolta' di natura finanziaria che i club si trascinano da molto tempo, condizionando le stesse trattative che non hanno avuto grossi sussulti nelle ultime ore. Insomma, per dirla in breve, mancano i soldi e nessuno si azzarda ad investire in modo scriteriato, dopo le amare vicissitudini dell’ultimo campionato che ha fatto registrare i fallimenti ...

CalcioMercato serie B : il Lecce pronto a chiudere per tre colpi - ufficialità in arrivo : Il Calciomercato del Lecce sta avendo delle ore frenetiche, sia in entrata che in uscita, con alcune cessioni ormai vicinissime. In entrata, mancano solo i dettagli ma il Lecce potrebbe far salire il numero di acquisti a quota 9 dopo pochi giorni dall'inizio del Calciomercato: dopo i 6 acquisti gia' ufficiali, altri tre calciatori sono vicinissimi a sposare la squadra salentina. Infatti, la societa' giallorossa finora ha chiuso ben 6 accordi con ...

Basket femminile - Mercato serie A1 2018-2019 : tutti i colpi ed i trasferimenti messi a segno. Napoli sfida Schio con Macchi - Ress e Tagliamento : Il Mercato della Serie A1 femminile è in pieno fermento, e anzi si potrebbe dire che sia molto vicino a vedere il completamento definitivo delle formazioni impegnate. Tolta l’eccezione (forzata dalle circostanze) di Torino, la massima Serie che si sta delineando si prospetta ancora più combattuta delle ultime: Schio dovrà sforzarsi parecchio per mantenere lo scudetto sul petto, minacciata soprattutto dall’avanzata di Napoli. Vediamo ...

Ronaldo & co : i migliori colpi del calcioMercato della Serie A : Con Cristiano Ronaldo la Serie A torna a comprare un grandissimo campione. Da Falcao fino a CR7 il nostro campionato si è arricchito nel corso dei decenni di fuoriclasse che hanno incantato il mondo. Ecco tutti i principali acquisti nella storia del nostro calcio Ronaldo ALLA JUVE, TUTTE LE NEWS LO SPECIALE

Volley femminile - Mercato serie A1 2018-2019 : tutti i colpi - le cessioni e gli acquisti messi a segno. Quante Campionesse in Italia! : Il Volley Mercato si è infiammato, si stanno definendo le squadre che parteciperanno alla prossima Serie A1. Il massimo campionato italiano di Volley femminile si preannuncia altamente spettacolare e con tantissime stelle ai nastri di partenza. Vediamo nel dettaglio la composizione delle varie formazioni, tutte le rose, i movimenti, gli acquisti e le cessioni. CONEGLIANO: Le Campionesse d’Italia si rifaranno leggermente il look, rispetto ...

Colpi shock di Juventus e Napoli - il calcioMercato in Serie A è caldissimo : Genoa e Samp show - innesti per Toro - Milan - Lazio e Fiorentina : 1/21 Atalanta ...

CalcioMercato Milan - Berardi rifiuta il club rossonero : nei suoi pensieri c’è una big di serie A : L’esterno offensivo del Sassuolo non ha intenzione di trasferirsi al Milan, preferendo la Roma dove ritroverebbe Di Francesco Si complica per il Milan la strada che conduce a Domenico Berardi, l’esterno offensivo del Sassuolo è stato chiesto dal club rossonero nell’ambito della trattativa Locatelli, obiettivo della società neroverde. AFP PHOTO / Filippo MONTEFORTE Se però la trattativa per il giovane centrocampista ...