Meningite | bimba di 7 mesi in prognosi riservata per tipo B

Meningite - bimba di 5 anni ricoverata a Brescia/ Ultime notizie : profilassi in asilo - è una forma batterica : Meningite, bimba di 5 anni ricoverata a Brescia: si tratta di una forma batterica, la più grave. Scattata la profilassi antibiotica in tutto l'asilo e tra i parenti della piccola.(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 17:00:00 GMT)

Bimba muore a 10 mesi per Meningite - la madre : “Abbassate l’età minima per il vaccino” : L'appello di una giovane mamma di 26 anni che ha visto la figlioletta di dieci mesi morire per un ceppo di meningite per il quale la vaccinazione non è prevista per bimbi così piccoli.Continua a leggere

Bimba non vaccinata morta di Meningite in 4 ore - il padre : 'Ora che dice Salvini?' : A 6 anni muore nel giro di poche ore senza che nessuno possa aiutarla a salvarsi. Niente hanno potuto infatti i medici e la famiglia di Giulia per 'allontanarla' dalla meningite di tipo C. La ragazzina non era vaccinata, un accorgimento che avrebbe potuto salvarle la vita, almeno cosi sostiene il papà della giovane. In un'intervista a Stasera Italia l'uomo ha raccontato che, per via di un malanno di stagione, era stata costretta a saltare la ...

