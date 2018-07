Meningite B per bimba di 7 mesi Ricoverata con urgenza al Meyer di Pistoia | le

Meningite : bimba di 7 mesi in prognosi riservata per tipo B : Una bambina di 7 mesi, del Pistoiese, è stata ricoverata in prognosi riservata dopo essere stata colpita da Meningite di tipo B. La piccola, nata a dicembre scorso, è stata portata da Pistoia al pediatrico Meyer. Fonti ospedaliere spiegano che le sue condizioni sono stabili e che la prognosi è riservata per le prime 48 ore. A rendere noto il caso è stata la Asl Toscana centro alla cui igiene pubblica è stato notificato per avviare gli ...

Meningite : 43enne ricoverato a Livorno per meningococco C : Un 43enne di Sassuolo, in Toscana per motivi di lavoro, è ricoverato nel reparto di malattie infettive dell’ospedale di Livorno dove stamani è stata confermate per lui una Meningite di tipo C L’uomo, secondo quanto spiegato in una nota dell’Usl, si è presentato nella notte tra giovedì e venerdì al pronto soccorso di Pontedera (Pisa) accusando uno stato generale di malessere. Una volta confermata la diagnosi di Meningite è stato ...

Bimba muore a 10 mesi per Meningite - la madre : “Abbassate l’età minima per il vaccino” : L'appello di una giovane mamma di 26 anni che ha visto la figlioletta di dieci mesi morire per un ceppo di meningite per il quale la vaccinazione non è prevista per bimbi così piccoli.Continua a leggere

Meningite - ne esitono di tanti tipi. Ecco gli ‘scudi’ su misura per proteggersi : La Meningite è “una malattia infettiva grave e ci sono tanti casi in Italia, alcune migliaia l’anno, una parte consistente di origine batterica. Questi hanno una mortalità del 10% ed esiti permanenti nel 20-30% dei casi. Purtroppo, anche se per le meningiti batteriche esistono terapie antibiotiche, ci sono casi che vanno incontro al decesso perché l’evoluzione della malattia è molto rapida. In futuro sarebbe bello avere ...

Sanità : 14enne ricoverata per Meningite da meningococco : Una ragazza di 14 anni è stata ricoverata all’ospedale di Città di Castello per una meningite da meningococco, di sierogruppo non ancora definito. Lo ha reso noto l’Usl Umbria 1. La ragazza si trova, dal 6 giugno, nel reparto di Pediatria dove ha iniziato la terapia e risulta in “lieve miglioramento clinico”. La Direzione medica ospedaliera – si legge nella nota dell’Usl – ha immediatamente avviato la ...

"Aiutatemi a comprare le protesi" l'appello di Davide - il "Bebe Vio" siciliano che ha perso gli arti per una Meningite : La vita del 24enne Davide Morana è cambiata improvvisamente da un giorno all'altro, quando, a gennaio per salvarlo da una meningite fulminante, i medici sono stati costretti ad amputargli tutti gli ...

