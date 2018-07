Meloni | ' Reato di tortura impedisce agli agenti di lavorare' Bufera social | poi corregge

Tortura - Meloni : ‘Abolire reato che impedisce ad agenti di fare il loro lavoro’. Poi cancella il tweet : ‘Modificarlo’ : “Abolire il reato di Tortura che impedisce agli agenti di fare il proprio lavoro”. Prima Giorgia Meloni twitta la sintesi di una proposta di legge di Fratelli d’Italia. Poi modifica il tweet per ripostare un video in cui parla genericamente di modifica. Ma è troppo tardi: la polemica è già scoppiata. “Quindi il loro lavoro è Tortura re?”, domandano diversi utenti, mentre la cantante Fiorella Mannoia si dice ...

