May sulla Brexit | «Stop a chi arriva in cerca di lavoro | ma cornice di mobilità per gli

May sulla Brexit : «Stop agli europei che arrivano in cerca di lavoro» : «Accoglieremo sempre - aggiunge - i professionisti qualificati che aiutano la nostra economia a prosperare, dai dottori alle infermiere, agli ingegneri e agli imprenditori ma, per la prima volta da ...

GRAN BRETAGNA - CRISI GOVERNO May sulla BREXIT/ Ultime notizie - addio di Boris Johnson e Davis ‘spacca’ i Tory : Caos GRAN BRETAGNA, CRISI GOVERNO May SULLA BREXIT: l'addio di Boris Johnson e David Davis spacca i Tory. Ultime notizie: i nuovi ministri e l'avviso dell'Unione Europea(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 16:53:00 GMT)

Gb - altro colpo per Theresa May : se ne va il ministro degli Esteri in polemica con la linea soft sulla Brexit : Nuova tegola per il governo conservatore di Theresa May in Gran Bretagna. Dopo il ministro per la Brexit, David Davis, ha annunciato le dimissioni anche il Boris Johnson, in polemica per la svolta negoziale soft della premier britannica sull'uscita dall'Ue.

Anche Boris Johnson si dimette per il piano soft di Theresa May sulla Brexit : Il ministro degli Esteri britannico Boris Johnson si è dimesso in polemica con il primo ministro Theresa May e il suo piano soft per la Brexit. E' il terzo membro dell'esecutivo ad avere rimesso il proprio mandato nel giro di 24 ore, dopo le dimissioni del ministro per la Brexit, David Davis, e del

Contrasti sulla Brexit - si dimette anche Boris Johnson Il governo May va in pezzi : Londra, lascia il capofila del fronte euroscettico (e ministro degli Esteri). La premier sempre più in bilico, rischio di elezioni anticipate

Piano May sulla Brexit : un'area di libero scambio con la Ue : Dopo una riunione fiume di 12 ore, il governo britannico ha concordato una proposta comune da presentare nel negoziato futuro sull'uscita della Gran bretagna dall'Unione -

