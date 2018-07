Maverick Vinales | GP Germania 2018 | “La moto è in crescita e punto ancora ad un podio”

MotoGP - segnali di ripresa per la Yamaha. Valentino Rossi e Maverick Vinales tornano a dare spettacolo - ma Marquez è distante : La gara di Assen (Olanda) è andata in archivio ed il tracciato olandese ha riproposto con forza la Yamaha, vicina ad Honda ed a Ducati, capace di lottare fino alla fine, come il podio di Maverick Vinales (terzo) ed il quinto posto di Valentino Rossi a poca distanza dalla top3 dimostrano. Certo, la “Cattedrale del Motociclismo” ben si sposa con le caratteristiche della M1, da sempre un riferimento nella ciclistica e nella guidabilità, ...

MotoGP 2018 - Assen - Maverick Vinales : 'Forcella ok - peccato averla solo ora' : Se le previsioni vanno avanti cosi sarebbe il massimo perché questa è una delle piste più belle del mondo e girare qui 3 giorni con il sole , quando di solito c'è sempre rischio pioggia, sarebbe ...

MotoGP - GP Olanda 2018 : prove libere 2. Maverick Vinales domina la scena davanti a Iannone. Rossi quarto - Marquez si nasconde : La prima giornata di prove libere del Gran Premio di Olanda 2018 della MotoGP mette, a sorpresa, Maverick Vinales (Yamaha) davanti a tutti. Lo spagnolo ex Suzuki ha saputo piazzare uno straordinario 1:33.378 durante il time attack finale dopo aver disputato un turno decisamente solido nel quale si è concentrato sulle gomme e sul passo gara. Alle spalle dello yamahista tanta Italia. Seconda posizione per Andrea Iannone (Suzuki) che ha saputo ...

MotoGP - GP Olanda 2018 : prove libere 2. Maverick Vinales domina la scena davanti a Iannone - Petrucci e Rossi - mentre Marquez si nasconde : La prima giornata di prove libere del Gran Premio di Olanda 2018 della MotoGP mette, a sorpresa, Maverick Vinales (Yamaha) davanti a tutti. Lo spagnolo ex Suzuki ha saputo piazzare uno straordinario 1:33.378 durante il time attack finale dopo aver disputato un turno decisamente solido nel quale si è concentrato sulle gomme e sul passo gara. Alle spalle dello yamahista tanta Italia. Seconda posizione per Andrea Iannone (Suzuki) che ha saputo ...

MotoGP - Dani Pedrosa in Yamaha nel 2019 - il retroscena : Maverick Vinales decisivo : Nel 2019 Dani Pedrosa sarà un pilota Yamaha al fianco di Franco Morbidelli: questa ormai si sapeva già, come vi abbiamo raccontato nelle scorse settimane. La novità di oggi è che che l'uomo decisivo ...

MotoGp – Tutta la delusione di Vinales - Maverick duro dopo il Gp di Catalunya : “è stato un disastro” : Maverick Vinales deluso dopo il settimo posto al Gp di Catalunya: le sensazioni dello spagnolo della Yamaha Jorge Lorenzo ci ha preso gusto: il maiorchino della Ducati ha conquistato la sua seconda vittoria in ‘rosso’, ieri, al Montmelò, lasciandosi alle spalle Marc Marquez, leader della classifica mondiale, e un buon Valentino Rossi che ha approfittato della caduta di Dovizioso per conquistare un positivissimo podio che gli ha ...

MotoGp – Tutta la delusione di Vinales - Maverick duro dopo il Gp di Catalunya : “è stato un disastro” : Maverick Vinales deluso dopo il settimo posto al Gp di Catalunya: le sensazioni dello spagnolo della Yamaha Jorge Lorenzo ci ha preso gusto: il maiorchino della Ducati ha conquistato la sua seconda vittoria in ‘rosso’, ieri, al Montmelò, lasciandosi alle spalle Marc Marquez, leader della classifica mondiale, e un buon Valentino Rossi che ha approfittato della caduta di Dovizioso per conquistare un positivissimo podio che gli ha ...

MotoGp – Vinales ci va giù pensante - il duro sfogo di Maverick a Le Mans : “sono stufo!” : Maverick Vinales deluso e infuriato al termine del Gp di Francia: il duro sfogo dello spagnolo della Yamaha dopo la gara di Le Mans Ancora un weekend deludente per Maverick Vinales. Lo spagnolo della Yamaha non è riuscito a far meglio del settimo posto ieri al Gp di Francia, sul circuito di Le Mans, mentre il suo compagno di squadra Valentino Rossi è salito sul terzo gradino del podio, ritrovando il sorriso. Nessun accenno di sorriso sul volto ...

MotoGP - GP Francia 2018 : risultati e classifiche delle prove libere 3. Maverick Vinales vola - ottimo Valentino Rossi (3°) : E’ stato lo spagnolo Maverick Vinales, in sella alla Yamaha, ad ottenere la miglior prestazione delle prove libere 3 del GP di Francia 2018, quinta prova del Mondiale di MotoGP. Lo spagnolo, sulla sua M1, negli ultimi minuti si è preso la vetta con il tempo di 1’31″619, primo anche nella classifica combinata dei tempi, confermando come la propria moto a Le Mans sia molto veloce. Alle spalle del n.25, il leader del Mondiale Marc ...

LIVE MotoGP - GP Francia 2018 in DIRETTA : prove libere 3. Maverick Vinales il più veloce - ma Marquez e Rossi sono vicini : OASport vi offre la DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP di Francia 2018, quinta prova del Mondiale di MotoGP : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia a partire dalle 9.55. ...

MotoGP - GP Francia 2018 : risultati e classifica delle prove libere 3 e del combinato. Maverick Vinales davanti a tutti - Valentino Rossi chiude terzo : Nelle prove libere 3 del GP di Francia 2018, quinta tappa del Mondiale di MotoGP, il migliore è stato Maverick Vinales in sella alla Yamaha con il crono di 1’31″619 a precedere la Honda di Marc Marquez (1’31″774) e la Yamaha di Valentino Rossi (1’31″810). Fuochi d’artificio nel finale con caduta anche per il leader del Mondiale. Più attardato Andrea Dovizioso (15°) che però rientra nella top 10 della ...

MotoGP 2018 : GP Spagna - Yamaha indietro tutta. Maverick Vinales : 'Mai così male nel 2018' : Weekend in salita per le due Yamaha a Jerez , dove domenica alle 14 , gara in esclusiva su Sky Sport MotoGP HD, canale 208, si corre il quarto GP della stagione. Gara importante per il team, come ha sottolineato Valentino Rossi nei giorni scorsi: "E' una tappa cruciale per capire il nostro ...