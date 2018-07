Matteo Salvini annuncia | manderemo via almeno mezzo milione di migranti

Cecilia Capriotti - proposta indecente a Matteo Salvini : 'Andrei con lui su un'isola deserta' : Una proposta che arriva da Cecilia Capriotti , la quale in un'intervista [ App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui " Cronaca Oggi, App on Google Play ] al settimanale Chi ...

Migranti - Matteo Salvini : “Ci vorranno 50 anni per espellere 500mila clandestini” : Alla riunione informale dei ministri degli Interni Ue Matteo Salvini spiega che di 600mila Migranti arrivati dalla Nigeria l'Italia è riuscita a mandarne via 700 negli ultimi anni: "Se non riusciamo ad espellerne più di 10mila l'anno ci mettiamo 50 anni a recuperare il passato".Continua a leggere

Diecimila cartoline per raccontare l'immigrazione. Destinatario : Matteo Salvini : Alcune delle frasi sono quelle che si possono trovare su qualsiasi cartolina: "Saluti da Pozzallo", "Un bacione da Panarea", "Un profondo abbraccio da Catania". Per capire il senso della campagna "Solo in cartolina - estate 2018", realizzata da un gruppo di giovani creativi italiani, basta guardare l'immagine che accompagna la frase, oppure girare la cartolina. Le foto e i disegni mostrano barconi in bilico sul mare, la mano di un uomo che sta ...

Matteo Salvini - il brutto sospetto : gli 'apparati militari' dietro allo scontro con la Trenta : 'Non ho capito se dietro la sua presa di posizione ci sono le strategie dei militari , di qualche ammiraglio della Marina e magari anche della Guardia Costiera, che è di competenza delle ...

Elisa Isoardi - dedica d’amore a Matteo Salvini su Instagram : Elisa Isoardi sta vivendo un periodo particolarmente felice, soprattutto grazie a Matteo Salvini, a cui non smette di dedicare parole d’amore su Instagram. La conduttrice e il leader della Lega sono più innamorati che mai, tanto che starebbero progettando la convivenza e in seguito le nozze. Mentre Salvini è impegnato con il ruolo di Ministro dell’Interno nel nuovo Governo, la Isoardi si prepara a presentare La Prova del Cuoco, dopo ...

Matteo Salvini - patto con Austria e Germania : 'Asse dei volenterosi contro gli sbarchi' : E' il ' patto dei volenterosi '. Italia, Germania e Austria hanno siglato l'accordo a tre a Innsbruck per fermare gli sbarchi degli immigrati. Un asse, quello tra Matteo Salvini, il tedesco Seehofer e ...

I migranti - Matteo Salvini e le guerre dimenticate : Foto LaPresse – Carmelo Imbesi Qualche giorno fa il ministro degli Interni Matteo Salvini, commentando l’intervento sulla nave Diciotti, ha post pubblicato su Facebook polemizzando sulla provenienza dei migranti presenti a bordo. Nello specifico, il vice premier alludeva alla discussione sulla differenza fra richiedente asilo e migrante economico, ribadendo fra le righe che, se una persona non sta scappando da un Paese in guerra, ...

Matteo Salvini si allea con Austria e Germania : stop sbarchi migranti : Matteo Salvini porta dalla sua parte Austria e Germania. Un successo internazionale per il leader del Governo italiano. L’Italia ha

Matteo Salvini affossa il decreto Dignità : Il decreto Dignità di Luigi Di Maio è stato affossato da Matteo Salvini. La cosiddetta entrata in vigore è in

Elisa Isoardi : "Matteo Salvini? La vita in due mi dà una forza incredibile..." : Elisa Isoardi, durante la presentazione dei nuovi palinsesti Rai, non ha risposto volentieri alle inevitabili domande riguardante il suo compagno, il vice-premier e Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, leader della Lega. Al settimanale Diva e Donna, però, la conduttrice piemontese ha parlato sia della propria carriera televisiva (a settembre, la Isoardi tornerà al timone de La prova del cuoco) che del proprio privato, concentrandosi, ...

Qualcuno avvisi Matteo Salvini che il Viminale diffonde fakenews sui migranti che smentiscono il Capo della Lega : "Di fronte a questi numeri che sono ovviamente più che attendibili - afferma Orlando - è sempre più evidente come la politica e le prese di posizioni di Salvini non hanno alcun fondamento ma sono, ...

Immigrazione - Matteo Salvini : 'Asse con la Germania'. Ma Luigi Di Maio e grillini vogliono boicottare l'intesa : A Innsbruck, è andato in scena il vertice bilaterale tra Matteo Salvini e il suo omologo tedesco, il ministro dell'Interno Horst Seehofer . Un bilaterale che anticipa il vertice di domani: al centro ...

Matteo Salvini : 'Roberto Saviano mi insulta ancora? Altra querela' : Ogni giorno un insulto nuovo. Si parla di Roberto Saviano , ossessionato e scatenato contro Matteo Salvini . Oggi, mister Gomorra , ha parlato di ' delirio di onnipotenza ' del ministro dell'Interno e ...