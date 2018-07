Mattarella chiama Conte | si sblocca lo sbarco dalla Diciotti Il Viminale | stupore

Conte : “Sta per iniziare lo sbarco della Diciotti”. La chiamata di Mattarella sblocca la situazione : «Sta per iniziare lo sbarco dei migranti che sono a bordo della nave Diciotti - scrive in una nota il premier Giuseppe Conte -. Le procedure di identificazione delle persone che erano a bordo, con particolare riguardo a quelle a cui risulterebbero imputabili le condotte che configurano ipotesi di reato, sono state completate. Nei prossimi giorni pr...

Governo - Conte : “Addolorato per attacchi a congiunto Mattarella”. E Delrio lo riprende : “Si chiamava Piersanti” : “Piersanti, si chiamava Piersanti“.Così, alzando il tono della voce, Graziano Delrio ha ripreso il premier Giuseppe Conte, che nel suo intervento alla Camera durante la votazione della fiducia all’esecutivo, citando il fratello del presidente Sergio Mattarella assassinato dalla mafia, lo ha definito “un congiunto” del capo dello Stato. “Si chiamava Piersanti“, ha scandito l’ex ministro dem tra la ...

Chi è Carlo Cottarelli - l'uomo che Mattarella ha chiamato per portare l'Italia a nuove elezioni : Economista con la convinzione che l'Italia abbia il potenziale per crescere di più. Carlo Cottarelli, 62 anni, incaricato al Quirinale da Mattarella dopo la rinuncia di Giuseppe Conte, è conosciuto più per il suo tentativo, per lo più fallito, di individuare e tagliare gli sprechi della pubblica amministrazione come Commissario straordinario per la Revisione della spesa pubblica, nominato nel 2013 ...

Di Maio chiama alla mobilitazione contro Mattarella il 2 giugno : "Quella di ieri è stata la notte più buia della democrazia italiana, Mattarella ha deciso di scavalcare le sue prerogative e impedendo la formazione di un governo che con il contratto avrebbe avuto la maggioranza assoluta. Invece ha preferito un governo di tecnici che non avrà la maggioranza e sarà stato votato né dai cittadini né dal Parlamento". Lo dice Luigi Di Maio in diretta Facebook. Il leader del ...

Mattarella chiama Cottarelli : troika ed impeachment! : In questo modo, governando il credito, governa non solo il mondo, ma anche il futuro degli uomini, un futuro che la crisi fa sempre più corto e a scadenza. E se oggi la politica non sembra più ...