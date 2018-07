Marion Cotillard e Victoria Chaplin | gran finale al Festival di Spoleto

Marion Cotillard : la pagella dei suoi ultimi look : Personalmente trovo che Marion Cotillard sia una donna molto elegante, di quell’eleganza innata che hanno solo le francesi. Ha prestato il volto a grandi maisons come Dior e le basta veramente pochissimo per essere a dir poco stellare. Ma è sempre perfetta? Vediamo la pagella dei suoi look secondo me! Marion Cotillard alla première di 3 Faces a Cannes Il look mi piace molto e Marion in bianco sta benissimo. Bella la scelta del pantalone su ...