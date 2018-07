Marcelo | Ronaldo | è l' ora di dirsi addio | ma ci rivedremo

Marcelo - lettera d'addio a Cristiano Ronaldo : 'Racconterò le nostre storie - presto saremo di nuovo insieme' : La notizia di una sua partenza era nell'aria già da qualche mese e probabilmente, nel corso di queste settimane, lo avevo anche confidato ad alcuni dei suoi amici. L'ufficialità della sua cessione ha ...

“Ho imparato tanto con te” – La lettera di Marcelo a Cristiano Ronaldo fa commuovere e sognare i tifosi bianconeri : Le parole di Marcelo a Cristiano Ronaldo dopo il trasferimento di dell’attaccante portoghese dal Real Madrid alla Juventus Cristiano Ronaldo è ufficialmente un giocatore della Juventus, ormai tutto il mondo ne è a conoscenza. Torino si prepara per la presentazione ufficiale, prevista per la giornata di lunedì, quando CR7 dovrebbe effettuare le visite mediche per poi incontrare la stampa e infine tutti i tifosi bianconeri. Intanto, ...

Juve - Marcelo saluta Ronaldo : '10 anni fantastici - ma saremo di nuovo insieme!' : ... non perché sei il miglior giocatore del mondo, ma anche per la persona che sei! Quando smetterò di giocare mi siederò al bar a bere una birra, racconterò tante storie e mostrerò tutte le nostre foto!...

Clamoroso Juventus : Cristiano Ronaldo prova a portare con sè Marcelo! : Cristiano Ronaldo fa crescere l’appeal internazionale della Juventus, in arrivo anche altri campioni al fianco di CR7 Cristiano Ronaldo alla Juventus potrebbe non essere l’ultimo colpo ad effetto del calciomercato bianconero. Secondo quanto rivelato da Premium Sport infatti, il fenomeno portoghese starebbe tentando di convincere l’ex compagno Marcelo a raggiungerlo a Torino. La Juventus potrebbe cedere Alex Sandro al Psg, ...

Mondiali 2018 Russia - Marcelo sfotte Cristiano Ronaldo per il pizzetto : 'Ma che lavoro ti hanno fatto?' : Una barba che ha fatto discutere. Il nuovo look presentato da Cristiano Ronaldo in occasione dei Mondiali ha dato vita a un altro episodio nell'infinita saga che contrappone il campione portoghese al ...

Anche Marcelo scarica Cristiano Ronaldo : "Non è il padrone del Real" : 30 giugno 2021. È la data di scadenza del contratto di Cristiano Ronaldo . Una data che appare più che altro una formalità, dato che dalla notte di Kiev sul futuro dell'asso portoghese del Real Madrid ...

Real Madrid - Marcelo a gamba tesa su Cristiano Ronaldo : “non è mica il proprietario del club… venga Neymar!” : Real Madrid alle prese con la caldissima situazione legata a Cristiano Ronaldo, il fenomeno portoghese potrebbe lasciare il club in estate In casa Real Madrid c’è un po’ di aria tesa. Cristiano Ronaldo ha rivelato di voler lasciare il club dopo anni di successi, Bale ha diverse remore in merito alla permanenza e Zidane ha già lasciato la squadra. Ieri però è intervenuto in conferenza stampa Marcelo, il quale ha parlato anche ...