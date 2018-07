Marcelo | lettera d' addio a Cristiano Ronaldo | ' Racconterò le nostre storie | presto saremo

“Ho imparato tanto con te” – La lettera di Marcelo a Cristiano Ronaldo fa commuovere e sognare i tifosi bianconeri : Le parole di Marcelo a Cristiano Ronaldo dopo il trasferimento di dell’attaccante portoghese dal Real Madrid alla Juventus Cristiano Ronaldo è ufficialmente un giocatore della Juventus, ormai tutto il mondo ne è a conoscenza. Torino si prepara per la presentazione ufficiale, prevista per la giornata di lunedì, quando CR7 dovrebbe effettuare le visite mediche per poi incontrare la stampa e infine tutti i tifosi bianconeri. Intanto, ...