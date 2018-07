Maltempo USA | devastante tornado si abbatte su un’area camper | muore neonato di 7 giorni

Maltempo USA - 2 tempeste di sabbia in 2 giorni in Arizona : un muro di polvere avvolge le città - piogge torrenziali e forti venti [FOTO e VIDEO] : 1/46 ...

Dramma sui Balcani - treno deraglia in Turchia al confine con Grecia e Bulgaria a causa del Maltempo : almeno 10 morti e 73 feriti : Tragico deragliamento di un treno nel nord-ovest della Turchia, vicino al confine con Grecia e Bulgaria: il bilancio e’ di almeno 10 morti e 73 feriti. Cinque vagoni di un convoglio di sei sono deragliati in una zona rurale della provincia di Tekirdag, nei pressi di Sarilar, villaggio del distretto di Corlu. L’area e’ molto fangosa a causa delle forti piogge cadute negli ultimi giorni e proprio il maltemposarebbe stata la causa ...

Maltempo USA - nubifragi e alluvioni in Pennsylvania : alberi abbattuti e 10.000 case senza energia elettrica [VIDEO] : Circa 10.000 case a Pittsburgh, in Pennsylvania, sono rimaste senza energia elettrica dopo 2 giorni di alluvioni. La pioggia, che ha abbattuto alberi e linee elettriche, ha ritardato il completo recupero del sistema elettrico. Pittsburgh, seconda città più grande dello stato, ha 306.500 residenti. In alcune aree dello stato sono caduti oltre 50 mm di pioggia in poche ore. Il Servizio Meteorologico Nazionale aveva emesso un’allerta per alluvioni ...

Maltempo : disagi sulle linee ferroviarie - chiusa linea Luino-Gallarate : Milano, 5 lug. (AdnKronos) – Il Maltempo in Lombardia ha provocato numerosi disagi alle linee ferroviarie. La circolazione, fa sapere Rfi, è stata sospesa sulla linea Luino-Gallarate, nel varesotto, da questa notte, per danni alla rete ferroviaria e per uno smottamento fra Besozzo e Ternate-Varano Borghi.La mobilità è stata garantita con un autobus fra Luino e Gallarate ma è ancora in corso l’intervento dei tecnici di Rete ...

Maltempo Valle d’Aosta : esonda torrente a Rhemes - chiusa strada regionale : Forte temporale ieri sera in Valle d’Aosta: è esondato il torrente Rego’, a Rhemes-Saint-Georges. Sulla SR24 si è riversato del fango e di conseguenza, con un’ordinanza comunale, ne è stata disposta la chiusura tra Frassiney e La Barmaz. Al momento la strada risulta percorribile in senso alternato, ma verrà nuovamente chiusa al traffico per le operazioni di messa in sicurezza e sgombero dei detriti. L'articolo Maltempo Valle ...

Temptation Island 2018 : rimandato - causa Maltempo. Intanto due tentatori sono già fuori dal reality : Temptation Island 2018 rimandato causa maltempo. Il reality estivo dei sentimenti e delle tentazioni si fa un po’ attendere. Non è mai successo in 5 anni di programmazione che l’isola dalle tentazioni debba fare i conti anche con le bizze e i capricci del maltempo. Temptation Island 2018: un nubifragio si abbatte sulla Sardegna, troupe bloccata in albergo Come già saprete, la troupe del reality condotto da Filippo Bisciglia si trova già in ...

Maltempo Piemonte - frana di Bussoleno : oggi sopralluogo di Borrelli in Valle di Susa : Il capo Dipartimento della protezione civile si recherà nel pomeriggio a Bussoleno, in Valle di Susa, dove lo scorso 7 giugno un centinaio di persone ha dovuto lasciare la propria casa a causa di una frana staccatasi dalla montagna per le intense piogge. Borrelli sarà accompagnato dall’assessore alla Protezione civile della Regione Piemonte, Alberto Valmaggia. Il capo Dipartimento visiterà i luoghi colpiti dalla colata di fango e la zona a ...

Ragusa - allerta Maltempo per lunedì 25 giugno : Il Comune di Ragusa annuncia che da domani mattina alle ore 6 sarà attivo il presidio territoriale di Protezione Civile per l'allerta meteo maltempo.

Maltempo - crolla il tetto di una casa nel Vibonese : strada chiusa : Forte Maltempo in Calabria, in particolare la zona del Vibonese che nei giorni scorsi è stata colpita da piogge violente e nubifragi. Nicotora e Joppolo i centri maggiormente devastati. In particolare, in conseguenza a ciò, il tetto di una casa disabitata, sita sul centrale viale del Re, a Dasà, nel Vibonese, è crollato a causa delle abbondanti precipitazioni che hanno interessato la zona. I detriti hanno invaso parte della strada e si è reso ...

Maltempo Marche : piogge intense causano danni e allagamenti : Maltempo nell’Italia centrale, in particolare nelle Marche dove oggi pomeriggio ci sono state piogge intense in varie zone della Regione con danni e allagamenti diffusi. A Pesaro un temporale violentissimo ha mandato in tilt per diverse ora la circolazione in centro: sottopassi allagati, cantine piene d’acqua, tombini che non ricevevano più riversando liquidi nelle strade ma anche persiane cadute a causa del vento. In piazza ...