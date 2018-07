Malori durante le escursioni in montagna | 2 morti in Piemonte

meteoweb.eu

(Di giovedì 12 luglio 2018) Due persone sono morte in località diverse dela causa di un maloreuna passeggiata in. Il primo incidente riguarda un uomo di 43 anni, residente ad Almese, ed è avvenuto in Valle di Susa in borgata Vazon, nel territorio di Oulx (Torino). Nel secondo la vittima e’ un settantacinquenne che aveva perduto conoscenza a Formazza (Vco) sulle rive del lago Morasco. In entrambi i casi sono intervenute le eliambulanze del servizio 118 e le squadre del soccorso alpino. L'articololein: 2inMeteo Web.