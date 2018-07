Male la batteria del Samsung Galaxy S7 dopo l’aggiornamento Oreo | le ultime del 12 luglio

optimaitalia

: Male la batteria del #SamsungGalaxyS7 dopo l'aggiornamento Oreo: le ultime del 12 luglio - OptiMagazine : Male la batteria del #SamsungGalaxyS7 dopo l'aggiornamento Oreo: le ultime del 12 luglio - SailorVegan19 : @3010Francesca Se non ricordo male a me consumava la batteria. Adesso gioco solo con Harry Potter - PaolaBonfadelli : RT @emrysbhu: @PaolaBonfadelli @masistia @Bluerosye Si ma i figli senza una famiglia che li aiuti a sviluppare la loro anima e il loro io d… -

(Di giovedì 12 luglio 2018) Nelledue settimane si è creata una situazione decisamente particolare per quanto riguarda ilS7.una lunghissima attesa, infatti, il produttore ha dato il via alla distribuzione dell'aggiornamento Android, mettendo la parola fine ad una lunga telenovela. I primi feedback sono stati molto incoraggianti, o comunque migliori di quanto ci si potesse aspettare considerando il fatto che parliamo di un device lanciato sul mercato più di due anni fa, ma come avrete percepito lo scorso weekend, la situazione è cambiata ben presto.Tutto nasce dalla durata della, calata drasticamente per iS7 e S7 Edge in commercio in Italia, al punto che in tanti hanno riscontrato una voce nei consumi davvero fuori dagli schermi. Mi riferisco a standby cella. Il pezzo in precedenza riportato ci ricorda che a detta diItalia il tutto sia frutto ...