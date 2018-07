MacBook Pro 2018 | i nuovi portatili Apple | prezzo | prestazioni e… tastiera

Apple aggiorna i MacBook Pro con Touch Bar : (Foto: Apple) Tra le ultime indiscrezioni provenienti dall’universo Apple ne era finita sotto i riflettori in queste ore una in particolare: la voce di un rinnovamento generale, previsto per questo autunno, di buona parte della linea dei prodotti offerti dal gruppo. Ebbene c’è una categoria di gadget che invece già in questi minuti si è trovata protagonista di un annuncio ufficiale: è quella dei MacBook Pro con Touch Bar, che Apple ...

Jumper EZBOOK 3 PRO in super offerta a 200 euro : Clone del MacBook Air in sconto : Jumper EZBOOK 3 PRO è in promozione su GearBest a 201 euro con tastiera Italiano. Ecco il miglior portatile economico in assoluto con un design come il MacBook Air Jumper EZBOOK 3 PRO: Ultrabook a 201,48 euro Se state cercando un ottimo notebook da portare in giro che sia bello esteticamente, somiglia moltissimo al MacBook […]

Jumper EZBOOK 3 PRO in super offerta a 200 euro : Clone del MacBook Air in sconto : Jumper EZBOOK 3 PRO è in promozione su GearBest a 201 euro con tastiera Italiano. Ecco il miglior portatile economico in assoluto con un design come il MacBook Air Jumper EZBOOK 3 PRO: Ultrabook a 201,48 euro Se state cercando un ottimo notebook da portare in giro che sia bello esteticamente, somiglia moltissimo al MacBook […]

Il primo MacBook Pro con schermo Retina è diventato vintage - : In pratica la distinzione tra vintage e obsoleti ha senso solo in California e Turchia, mentre in Europa e in tutto il resto del mondo la distinzione è solo virtuale. Di fatto, quindi, i prodotti di ...

MacBook e MacBook Pro : Apple riparerà gratuitamente le tastiere : Apple riparerà gratuitamente le tastiere di MacBook e MacBook Pro. Grazie ad un servizio esteso a quattro anni dalla data di acquisto originale anche chi ha già provveduto alla riparazione e chi è fuori garanzia potrà accedere al programma ottenendo la riparazione o un rimborso. Apple risponde ai proprietari di MacBook e MacBook Pro Un portavoce di Apple ha fornito ad iMore la seguente dichiarazione: Oggi abbiamo lanciato un programma di ...

MacBook Air vs MacBook vs MacBook Pro : quale comprare? : Quando si vuole comprare un nuovo MacBook, bisogna sempre scegliere se prendere l’Air o il Pro. Tralasciando la differenza di prezzo, che c’è ed è marcata, andiamo a vedere la gamma dei portatili Apple e l’uso che potete farne. MacBook Air vs MacBook Pro: quale comprare? MacBook Air ...

Anche io ho il Problema della Tastiera sul MacBook Pro : Anche io ho il Problema della Tastiera sul MacBook Pro, non digito, digito in ritardo, oppure scrivo lettere doppie. Il meccanismo a farfalla vacilla con diversi problemi segnalati in tutto il mondo Problemi sulla Tastiera dei MacBook: Anche io segnalo diversi problemi Si segnalano problemi da tutto il mondo sulla Tastiera dei nuovi MacBook Pro commercializzati […]

MacBook Pro : problema alla tastiera da Class Action - Apple tace : Basta un po’ di polvere per far sì che la tastiera del MacBook Pro smetta di funzionare, sono davvero tante le segnalazioni in opposizione al silenzio di Apple che non ha commentato la questione che sembra aver fatto infuriare i possessori del portatile di Cupertino. Apple ha sostituito le tastiere nel 2015 e come si può leggere sul sito dell’azienda: Usare MacBook Pro è un vero piacere. La tastiera utilizza il nostro meccanismo a ...

Surface Andromeda avrà la touch bar del MacBook Pro? : Un ulteriore brevetto relativo al Surface Andromeda, definito come il prossimo dispositivo mobile definitivo, è trapelato nelle scorse ore ed è stato diffuso dal leaker Walkingcat. Fino ad oggi abbiamo sempre immaginato il futuro prodotto di casa Microsoft dotato di due display uniti da una cerniera, tuttavia il brevetto in questione depositato dagli ingegneri di Redmond verso la fine del 2016 (nello specifico nel mese di novembre), fa pensare a ...