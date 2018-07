Ma è vero o è bello? Sul rapporto tra giornalismo e letteratura

Una cena davvero chic : questo ristorante è il più bello al mondo : 'Il Prix Versailles è uno degli strumenti per mettere in luce il punto d'incontro tra creatività, arte ed economia ' spiega l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la ...

GF - per veronica arriva il regalo più bello da Bobby Solo : Dopo 15 anni, tante polemiche e un grande dolore, Veronica Satti riceve il regalo più bello da parte di Bobby Solo al GF. La figlia del celebre cantante era entrata nella casa più spiata d’Italia, con la complicità di Barbara D’Urso, proprio per riallacciare i rapporti con Bobby Solo, che non vede da ben 15 anni. Veronica aveva Solo 13 anni quando l’artista decise di non vederla né sentirla più a causa dei contrasti con la ...

Rugby – Finale Serie A : verona-Valsugana allo Stadio “Mirabello” di Reggio Emilia : Serie A Rugby: allo Stadio “Mirabello” di Reggio Emilia la Finale tra Verona e Valsugana Tutto pronto a Reggio Emilia per l’atto conclusivo del campionato nazionale di Serie A di Rugby che vedrà affrontarsi le due squadre promosse in Eccellenza, Verona Rugby e Valsugana Rugby, che proprio nella città del Tricolore domenica 27 maggio alle ore 17 si sfideranno per conquistare il titolo di Campione d’Italia di categoria. Teatro della ...

Juventus-verona - Allegri : “Sì - resto qui. Scudetto più bello. Domani la festa di Buffon…” : Juventus-Verona, Allegri- Massimiliano Allegri svela ufficialmente il suo futuro e si autoconferma sulla panchina della Juventus. Una scelta già maturata da tempo, la quale non è mai stata messa in dubbio dal tecnico bianconero. “resto ALLA JUVE” “Restare alla Juve? Ho una percentuale altissima, non ho mai avuto dubbi. Settimana prossima incontrerò la società per programmare […] L'articolo Juventus-Verona, Allegri: ...