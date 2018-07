M5S | Del Monaco e Iorio in festa | approvata la delibera per l' abolizione dei vitalizi

Politica. Sanità Romagna - M5S : "Convegno promuove modello integrato Ausl - è apertura al privato?" : 'Un passaggio 'strisciante' dalla Sanità pubblica a quella privata accreditata, che porterebbe i cittadini a pagare sempre di più per le spese sanitarie e a liste di attesa più lente': è il sospetto ...

Vitalizi - spumante e palloncini gialli : la festa del M5S sotto Montecitorio. Di Maio : “Dedicato a vittime legge Fornero” : palloncini gialli, la scritta “Bye Bye Vitalizi” e magnum per brindare. Deputati e senatori 5stelle hanno festeggiato così, davanti a Montecitorio, l’approvazione della delibera di abolizione dei Vitalizi agli ex parlamentari. “Dedichiamo questa vittoria e tutti coloro che sono vittima della legge Fornero“, dice Luigi Di Maio. “Ci riprendiamo i privilegi per ridarli ai cittadini”. L'articolo Vitalizi, ...

Il caso della nave Diciotti è pura propaganda di Salvini. E il M5S ha perso la pazienza : Anche sulla vicenda della nave Diciotti della Guardia Costiera Italiana il ministro Salvini preferisce la propaganda alla reale lettura dei fatti. Così improvvisamente diventa pubblico ministero, giudice oltre che revisionista storico sui conflitti in corso, riuscendo a far perdere la pazienza anche agli alleati di governo. Proviamo a fare un po' di ordine.Continua a leggere

Sondaggi politici elettorali : si arresta la corsa della Lega - inchioda anche il M5S : La Lega ferma la sua corsa per la prima volta dalle elezioni politiche dello scorso marzo. L’istituto Piepoli registra una frenata del partito di Matteo Salvini, che rimane così in seconda posizione nei Sondaggi politici. La percentuale è del 28% attualmente, con il Movimento 5 Stelle ancora al comando. I grillini non ne approfittano, restando fermi al 29%. Dunque, non ci sono variazioni nelle posizioni di vertice rispetto alla scorsa volta. ...

Sul rinvio a giudizio del primo cittadino Cateno De Luca : i componenti del Gruppo consiliare del M5S - sono rattristati : Il consigliere comunale Gaetano Sciacca, a nome di tutto il Gruppo consiliare del MoVimento 5 Stelle, commenta il verdetto del giudice per l'udienza preliminare Simona Finocchiaro, che ha rinviato a ...

Assist della Lega a M5S : "Sì al taglio dei vitalizi" : Mi auguro che il traguardo che taglierà la Camera sarà da stimolo anche per il Senato per giungere finalmente allo stesso risultato: quello di restituire credibilità alla politica'.

Pd - Delrio sta con Franceschini : “Dialogo col M5S utile al Paese”. Ma i renziani : “Decreto dignità? Dibattito assurdo” : Dario Franceschini nel Pd non è solo. Salvini e i Cinquestelle non sono la stessa cosa, ha detto lunedì dopo aver incontrato il sindaco di Milano Beppe Sala, e semmai c’è bisogno di far emergere le contraddizioni “in questo schieramento così improbabile”. Lo spartito non è così diverso dalla risposta che oggi Graziano Delrio, un altro ministro dei governi renziani, ha dato ad Agorà Estate, su Rai3. “Io penso che noi ...

Decreto dignità - Pd appoggia M5S/ Fronte del sì : "Stacchiamoli dalla Lega" : Decreto dignità, Pd appoggia M5s: spunta il Fronte del sì con Orlando e Emiliano, "stacchiamoli dalla Lega". Maurizio Martina neutrale, mentre Matteo Renzi...(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 12:14:00 GMT)

Pd : Delrio - sì a dialogo con M5S - è utile al Paese : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – “Io penso che noi dobbiamo dialogare certamente con i 5 Stelle, perché questo dialogo è utile al Paese. Con la Lega non ci sono le condizioni per un dialogo vero, sui provvedimenti. Con i 5 Stelle ci potrebbero essere. Ma dipende molto se loro non si schiacciano sulla Lega. Perché questo è il punto. Questo governo ormai ha un’agenda dettata continuamente dalle esternazioni, dalle promesse di ...

Carmen Lasorella - l'ex giornalista Rai candidata per Lega e M5S alla presidenza della Basilicata : lo scenario : È da quando sono al governo Lega e M5s che si rincorrono le voci, o meglio le aspirazioni, di chi vorrebbe trasformare la maggioranza in Parlamento in un'alleanza elettorale. Di solito accade il ...

Da Orlando a Delrio a Emiliano. Nel Pd cresce il fronte dei dialogante con M5S : "Aiutiamoli quando fanno cose di sinistra" : Il Decreto Dignità è il primo banco di prova parlamentare per il Governo, ma anche per l'opposizione. In particolare per il Pd, all'interno del quale, come ormai da tradizione, emergono sensibilità diverse. E cresce il fronte dei dialoganti, di chi vuole cominciare a costruire un dialogo politico per il Movimento 5 Stelle sui provvedimenti.La prima avvisaglia nel mondo della sinistra era arrivata con l'intervista di Susanna ...

Decreto dignità - nel Pd spunta il fronte del sì : aiutiamo M5S : Il Partito democratico rischia di dividersi sul Decreto dignità, Decreto che, peraltro, al momento parrebbe fermo al palo perché non è ancora stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, anche se ...

CAOS NOMINE/ Tutti i nomi del valzer che divide M5S e Lega : La Lega un po' di pratica ce l'ha, ma i 5 Stelle sembrerebbero proprio non saper dove pescare. E il valzer delle nomiNE in Cdp, Vigilanza Rai etc. non si chiude. SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 06:02:00 GMT)nomiNE E SOLDI/ L'Iva e il manuale Cencelli mandano in crisi il Salvimaio, di A. Del DucaFINANZA & nomiNE/ Cdp in cerca di identità (e di presidente) dopo gli errori di Monti e Renzi, di S. Luciano