M5S | a Ue non chiediamo sconti | ma revisione regole

Girotto ci spiega perché il M5S non è contro Confindustria. Anzi : Decarbonizzazione, economia circolare, è quello che ci chiede l'Europa, ed è quello che ci chiede il buon senso. Non possiamo continuare a consumare e aumentare lo sfruttamente delle risorse in ...

Animali : M5S veneto - sui lupi la regione non ha una strategia : ... soprattutto per quel che concerne il rapporto con le vere vittime, ovvero gli allevatori: la politica dovrebbe occuparsi di trovare una soluzione soprattutto nei loro confronti, non promettere ...

Animali : M5S Veneto - sui lupi la Regione non ha una strategia : Venezia, 11 lug. (AdnKronos) – “La Regione Veneto sta facendo una gran confusione sul lupo, e questa situazione si aggiunge ai disagi che stanno già subendo gli allevatori a causa della politica regionale fallimentare su un tema così complesso. Da una parte, infatti, Zaia si schiera contro gli abbattimenti e dall’altra l’assessore all’agricoltura Pan e il consigliere regionale Finco tengono una linea che si spinge ...

Animali : M5S Veneto - sui lupi la Regione non ha una strategia (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "In Lessinia ci sono degli esempi virtuosi che, tramite l'installazione di reti e l'introduzione di cani da difesa, hanno permesso ad alcuni allevatori di mettere in sicurezza i propri capi e non avere più predazioni da parte del lupo: allora perché non ci hanno è creduto

Antonio Tajani : 'Questo governo Lega-M5S non durerà' : Non ha una politica economica, non ha un progetto coerente per il Paese, non ha visione', 'dovrebbero tornare a pensare a come dar vita a un governo di centrodestra, perché gli elettori che hanno ...

Appalti : Toninelli - governo del M5S non abbasserà guardia su lotta corruzione : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – “Un governo del M5S non abbasserà mai la guardia rispetto alla legalità e alla lotta contro la corruzione negli Appalti”. Ad affermarlo, in un post su Facebook, è il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, nel puntualizzare che “certe ricostruzioni pseudo-giornalistiche sono totalmente campate in aria”. “Stiamo lavorando fin dal primo giorno del nostro mandato ...

M5S - Luigi Di Maio : “Beppe Grillo? Anima del Movimento. Con lui ho un ottimo rapporto - potete non crederci” : Luigi Di Maio a InOnda (La7) chiarisce il ruolo di Beppe Grillo che definisce “l’Anima del Movimento da cui il Movimento non può prescindere” L'articolo M5S, Luigi Di Maio: “Beppe Grillo? Anima del Movimento. Con lui ho un ottimo rapporto, potete non crederci” proviene da Il Fatto Quotidiano.

M5S : Di Maio - io non mi sento di sinistra : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – “Io non mi sento di sinistra. Ma M5S ha messo l’accento su quei diritti sociali che la sinistra ha distrutto”. Lo ha detto Luigi Di Maio a In Onda su La7. “E comunque bisognerebbe intanto capire oggi che vuol dire essere di destra o di sinistra…”. L'articolo M5S: Di Maio, io non mi sento di sinistra sembra essere il primo su Meteo Web.

M5S : Di Maio - Grillo anima Movimento - da lui non si prescinde : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – “Beppe Grillo è l’anima del Movimento e da lui non si può prescindere. Per una semplice ragione: non ho mai conosciuto una persona come lui che, a oltre settant’anni, è una persona che del futuro conosce molto di più di tante persone della mia età”. Lo ha detto Luigi Di Maio a In Onda su La7. Quanto a indiscrezioni su presunte tensioni, Di Maio argomenta: “Nell’ultimo periodo ...