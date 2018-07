Luka Modric | il campione nato dalla guerra | in fuga continua | con il sogno della Coppa

huffingtonpost

(Di giovedì 12 luglio 2018) Chissà cosa pensava il rifugiatoquando tirava pallonate contro il muro di uno sgangherato cortile dell'Hotel Iz. Aveva 6 anni e suo nonno era appena stato ucciso dai serbi. Fuori le granate, la, la frenesia di una famiglia che si spostava da uno ostello all'altro per scappare dai predoni, dentro invece solo il suo piccolo universo: forse, come ogni bambino che calcia un pallone, anche lui sognava di vincere un giorno ladel mondo.Quando la sua Croazia scenderà in campo a Mosca per affrontare la Francia, prima finale del suo Paese, si porterà ancora dietro la volontà e la forza di quel bambino gracile di allora, che aveva una sola occasione, ancora senza saperlo: i suoi due piedi. E oggi, destino, l'ha sfruttata tutta, fino a diventare ilche conosciamo.La storia di, croato classe 1985, inizia con le stesse paura di ...