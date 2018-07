Luigi Di Maio | il piano diabolico di Giuseppe Conte | come farà crollare il vicepremier

Taglio dei vitalizi - Luigi Di Maio : “Risparmio di 200 milioni di euro per ogni legislatura” : Luigi Di Maio annuncia l'approvazione della delibera su Facebook: "Da qui si parte per mettere mano alle pensioni d'oro con una legge. Ringrazio Roberto Fico tutti i membri dell'ufficio di presidenza. La delibera mi risluta che sia stata votata da tutti, tranne che da due astenuti".Continua a leggere

Luigi Di Maio : “Sì a modifiche al decreto dignità. Inseriremo incentivi per chi stabilizza” : Luigi Di Maio difende il decreto dignità, ma parla di correttivi su incentivi per assunzioni stabili, nuove norme per sburocratizzare e voucher. Inoltre, il taglio alle pensioni d'oro dovrebbe essere per quelle oltre i 4mila euro. Sull'immigrazione ammette le divergenze con la Lega, ma resta la linea dura sulle Ong.Continua a leggere

Pensioni - Luigi Di Maio conferma il taglio : 'Sforbiciata anche a quelle da 4mila euro' : L'annuncio, Luigi Di Maio , lo ha dato in pompa magna durante Uno Mattina , su Rai 1. Le indiscrezioni degli ultimi giorni vengono confermate: non solo il taglio dei vitalizi, ma anche una sforbiciata ...

Luigi Di Maio : "Ben vengano incentivi su contratti stabili" : "Se vogliamo incentivare i contratti a tempo indeterminato, ben venga. Ma se si vuole annacquare la norma sul contratto al tempo determinato non siamo d'accordo. Nessun confronto poi sul gioco d'azzardo". Così il vice premier Luigi Di Maio durante la trasmissione Uno Mattina ha risposto ad una domanda sulle critiche arrivate al Dl Dignità."Siamo pronti a discutere ma il M5s sul precariato non arretra. Veniamo da anni in cui tanti ...

“Oggi giornata storica”. L’annuncio di Luigi Di Maio : “Oggi è una giornata storica, almeno per il simbolo che rappresenta questa decisione che dopo oltre 30 anni sancisce un principio chiaro, se hai versato i contributi allora il vitalizio ti spetta, se non hai versato no”. Così il vice premier e ministro per lo Sviluppo economico e per il Lavoro Luigi Di Maio a Unomattina sul taglio dei vitalizi in programma oggi alla Camera. “È un principio di giustizia”, ...

Luigi Di Maio : oggi è una giornata storica perchè ci sarà il taglio dei vitalizi : 'La voce dell'Italia in Europa si sentirà forte e chiara', ha sostenuto quindi Di Maio, perche' 'il problema principale in Italia sono lavoro ed economia e questo è il momento in cui si trovano le ...

Immigrazione - Matteo Salvini : 'Asse con la Germania'. Ma Luigi Di Maio e grillini vogliono boicottare l'intesa : A Innsbruck, è andato in scena il vertice bilaterale tra Matteo Salvini e il suo omologo tedesco, il ministro dell'Interno Horst Seehofer . Un bilaterale che anticipa il vertice di domani: al centro ...

Tornano i voucher dopo la loro abolizione. Luigi Di Maio : “Ok in agricoltura e turismo - ma no abusi” : dopo l'abolizione avvenuta nella scorsa legislatura, i voucher potrebbero tornare almeno nei settori di turismo e agricoltura, almeno secondo quanto affermato dal ministro del Lavoro Luigi Di Maio. L'idea è quella di ricorrere a questo strumento in alcuni settori lavorativi limitati, ma evitando abusi.Continua a leggere

Ilva - Michele Emiliano a Luigi Di Maio : “Irregolare la cessione ad ArcelorMittal” : In una lettera al ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano chiede di riconsiderare la proposta di AcciaItalia, migliore in termini di ambiente, occupazione e investimenti. "Zone d'ombra" ci sarebbero invece in quella vincente di ArcelorMittal.Continua a leggere

Economia : la versione di Luigi Di Maio : Troveranno un muro di cemento armato se vogliono continuare questa politica» Sull'incontro che Savona vorrebbe con il presidente della Bce Mario Draghi, il titolare del Mef ribatte con una domanda: «...

Luigi Di Maio : “Il governo non ha alcuna intenzione di portare l’Italia fuori dall’Euro” : Ospite a Omnibus La7, il ministro del Lavoro Luigi Di Maio smentisce categoricamente ogni ipotesi di uscita dell'Italia dall'Euro. Proseguendo, Di Maio ha anche affrontato la questione della nave Diciotti dicendosi in disaccordo con il ministro dell'Interno Matteo Salvini: "Se si tratta di una nave italiana intervenuta in una situazione che dovremo chiarire bisogna dare seguito e farla sbarcare. Non è immaginabile che noi chiudiamo i porti ad ...

Matteo Renzi su Mediaset - Luigi Di Maio : 'Oltre ogni immaginazione' : Matteo Renzi a Mediaset ? Per Luigi Di Maio la notizia 'va oltre ogni immaginazione'. In una intervista a In onda, su La7, il vicepremier ci ha scherzato su: 'In bocca al lupo per questa nuova ...

Luigi Di Maio - il ministro del Lavoro annuncia 200 nuove assunzioni al suo dicastero : Fa o no il ministro del Lavoro , oltre che il vicepremier e il ministro dello Sviluppo economico, ? E allora Luigi Di Maio , in attesa che , forse, chissà, il Decreto dignità inizi a produrre un ...

Luigi Di Maio e Lino Banfi a pranzo insieme / Foto - dopo Jerry Calà un nuovo "fan" per il vicepremier? : Il ministro del Lavoro Luigi Di Maio ha postato su Instagram una Foto che lo ritrae a tavola con il celebre comico pugliese, Lino Banfi. Un nuovo fan per lui?(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 16:21:00 GMT)