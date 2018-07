L’omino Michelin compie 120 anni | la sua storia

gqitalia

(Di giovedì 12 luglio 2018) All’Esposizione Universale e Coloniale di Lione, del 1894, vedendo una pila di pneumatici disposti con intento artistico, Édouard, cofondatore dell’azienda che porta il suo nome, ebbe un’idea: “Con un paio di braccia in più sembrerebbe un omino”. Da lì la gestazione dell’omino nato nel 1898 grazie all’artista Marius Rossillon. Alla creatura il nome Bibendum, dallo slogan in latino dell’adv, ‘Nunc est Bibendum’ (adesso bisogna bere) in cui si usò l’Ode di Orazio (I, 37) per significare che gli pneumatici“bevevano” ostacoli. Nel tempo l’omino ha cambiato aspetto, rimanendo il “marchio” degli pneumatici. Già nel 1901 gli erano spuntate le gambe, mentre prima veniva rappresentato solo fino al busto. Tanti i nomi del mondo della pubblicità – in una stagione che vedrà crescere la grafica cartellonistica e ...