Lo spread sopra i 200 punti mette in difficoltà il sistema bancario italiano : Lo spread, trattato con sufficienza per anni dai politici, con diffidenza dalla gente, che non lo comprende perché mai spiegato o se spiegato lo è stato in modo spesso distorto oggi, a poco più di un mese dalla formazione del governo, resta in pianta stabile sopra i 250 punti base rispetto ai bund tedeschi. E questo, crea le prime difficoltà reali a banche e Paese. Aumentano i costi per le banche Come segnalano le recenti dichiarazioni del ...

spread Btp-Bund torna sopra 230 punti : ANSA, - ROMA, 12 GIU - Lo Spread Btp-Bund torna sopra i 230 punti base, a 235, con il rendimento del decennale del Tesoro al 2,82%. 12 giugno 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Conti pubblici - il monito di Bankitalia : «Rispettare vincoli o c’è il burrone» spread sopra i 260 - Piazza Affari a -2% : Il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, avvisa il governo Conte e Lega-M5S: «Va rispettato il vincolo dell’equilibrio dei Conti pubblici». E di fronte allo spread che si impenna spiega: «Questa è una crisi endogena», non arrivata da fuori come 10 anni fa

Mercati - Milano nervosa in avvio : spread torna sopra i 240 : Partenza tranquilla per gli indici europei mentre piazza Affari si mostra nervosa, all'indomani della fiducia incassata al Senato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che oggi si presenterà davanti alla Camera dei deputati. Nel suo discorso, Conte ha detto che le azioni del governo si baseranno sul contratto tra Lega e M5S, ha ribadito che l'uscita dall'euro non è in discussione ma è rimasto vago su pensioni, flat tax e debito pubblico, ...

Piazza Affari in altalena nell'attesa del Governo - spread sopra 250 : Anche Wall Street è debole, sul timore di nuove tensioni internazionali sul fronte del commercio internazionale. Sale intanto l'attesa per le novità sulla formazione del nuovo esecutivo italiano. A Piazza Affari giù le utility, acquisti sulle banche. L'euro, dopo aver tentato di riconquistare 1,17 dollari, ripiega...

Piazza Affari nervosa tra incertezze politiche e rimbalzo : spread sopra i 270 : Milano nervosa dopo una partenza in rialzo. Salvini torna all’attacco: «Di Maio riapre? Mica siamo al mercato...». Fonti vicine a Cottarelli: «Emerse possibilità di un Governo politico, attendo eventuali sviluppi». Timide le altre Borse europee. Euro in area 1,16. Rendimenti BTp in asta in forte rialzo...

Btp duramente venduti - poco sopra minimi in chiusura - spread su... : Le vendite speculative colpiscono duramente il mercato di fronte a uno scenario di politica interna che rende sempre più concreta la prospettiva di un ritorno alle urne in autunno, forse già nel mese ...

spread schizza sopra 300 - poi ripiega : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – Dopo una fiammata che lo ha fatto schizzare oltre i 300 punti (314), ai massimi da ottobre 2013, lo Spread ha recuperato tornando a quota 284 punti base. Nonostante il presidente Mattarella abbia affidato l’incarico di formare il governo a Carlo Cottarelli, il quale conta “di presentare in tempi molto stretti la lista dei ministri”, probabilmente oggi, l’incertezza della politica italiana ...

spread vola fino a 320 punti - poi ripiega sopra i 260 : giù la Borsa : ... in attesa degli indici sui prezzi delle case, della fiducia dei consumatori e dell'indice manifatturiero Fed di Dallas, mentre domani arriva il `Beige Book´ sullo stato dell'economia nazionale. Pesa ...

Mercati : lo spread torna sopra 300. Piazza Affari -3% : Questo l'andamento dello spread in tempo reale: Ore 10:33 - Piazza Affari sta perdendo il 3,42%. Lo spread è a 301,90.Ore 10:20 - Lo spread è letteralmente schizzato in un lasso di tempo brevissimo, arrivando a quota 288,70 punti. Mai così in alto dal giugno 2013.Ore 10:10 - spread a quota 241,40.Lo spread è in salita anche all'inizio della giornate di oggi. Alle 9:23 è a quota 238,60. In apertura ha toccato quota 260.Lo spread torna sopra ...

L'Italia sotto attacco : spread sopra 320 | Salvini pronto a spaccare il centrodestra : Alleanza? Solo se cambio passo su Ue : "La condizione per un alleanza con Forza Italia è cambiare le regole europee". A chiarirlo è il leader della Lega, Matteo Salvini, il quale spiega di non potersi alleare "con chi mi dice che l'Europa va bene così". E sottolinea che gli "piacerebbe moltissimo ricandidare Savona, non so se abbia voglia di rimettersi in gioco, ma per L'Italia sarebbe molto positivo, lui, Conte, Sapelli".--Toti: "No tecnici, centrodestra per risolvere problemi" -"No ...

Mercati : lo spread torna sopra 300. Piazza Affari perde il 3% : Questo l'andamento dello spread in tempo reale: Ore 10:33 - Piazza Affari sta perdendo il 3,42%. Lo spread è a 301,90.Ore 10:20 - Lo spread è letteralmente schizzato in un lasso di tempo brevissimo, arrivando a quota 288,70 punti. Mai così in alto dal giugno 2013.Ore 10:10 - spread a quota 241,40.Lo spread è in salita anche all'inizio della giornate di oggi. Alle 9:23 è a quota 238,60. In apertura ha toccato quota 260.Lo spread torna sopra ...

spread sopra 230 su livelli 2013. Piazza Affari in profondo rosso : Dura poco il rimbalzo di Piazza Affari dop0 la rinuncia di Conte a formare un Governo sostenuto da Lega-M5S. Il Ftse Mib è arriva a guadagnare il 2% e poi è tornato a scendere di pari passo con un rialzo della Spread. L'euro, dopo un ritorno sopra 1,17 dollari, scivola. Continuano le vendite sul petrolio. Chiuse Londra e Wall Street per festività...

spread sopra 200/ Ecco l'unica mossa del Governo Conte per evitare un altro 2011 : Lo SPREAD ha sfondato quota 200. La situazione non è la stessa di sette anni fa, ma l'Italia rischia lo stesso di trovarsi in crisi nel medio termine.